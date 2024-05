Cacerolada contra un ‘narcopiso’ en Os Mallos

“La calle no mola porque se vende droga” y “Vecina, no vendas heroína” fueron algunas de las consignas coreadas por la veintena de residentes en Os Mallos que se concentraron en la tarde de este jueves al pie del número 58 de la calle Vizcaya para protestar por la actividad de las propietarias de una de las viviendas, a las que acusan de traficar con drogas. Durante una hora efectuaron una cacerolada e hicieron ruido con la tapa de un contenedor, ya que aseguran que esta es la contraseña que utilizan sus clientes para que les abran el portal, puesto que el portero automático no funciona.

La concentración se desarrolló sin incidentes, ya que los residentes en la vivienda no se dejaron ver, y con la presencia agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Al acto acudieron además los concejales del Partido Popular Antonio Deus y José Ramón Amado.

Vecinos de Os Mallos ante el edificio de la calle Vizcaya en uno de cuyos pisos denuncian que se vende droga. / Iago López

“Entran y salen a cualquier hora desde hace tres años y llaman a cualquier timbre porque la comunidad ha intentado arreglar el suyo pero no nos abren la puerta”, explicó Montserrat Lado, presidenta de la comunidad de propietarios del inmueble. “Hemos intentado todas las vías legales”, señaló sobre la actuación del resto de los residentes ante el problema, quienes presentaron una denuncia que dio origen a un auto judicial mediante el que se ordenó a los ocupantes del piso que cesaran en la actividad que desarrollan y que no permitieran el acceso de nadie al edificio sin la autorización de la comunidad, aunque los problemas han persistido desde entonces, hasta el punto de que algunas de las personas que vivían allí han vendido sus pisos y se han trasladado.

“Rompen la puerta del portal para poder entrar, hay gente que se droga en las escaleras, vaciaron un extintor en las escaleras de su planta...”, detalló Lado, quien se lamentó de que cuando los vecinos llaman a la policía solo vienen en algunas ocasiones y cuando lo hacen no intervienen para poner fin a esta situación. “Nos vemos totalmente solos y desamparados por las autoridades porque no hacen nada”, denunció la presidenta de la comunidad, quien reprochó que el juez encargado de este caso no dé la orden necesaria para actuar.

Los afectados prevén volver a concentrarse los dos próximos jueves en demanda de una solución al problema de convivencia que sufren, ya que, según advirtió Montserrat Lado: “No podemos vivir tranquilos porque hay inseguridad”.

