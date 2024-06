Lo que A Coruña y su área se juegan en las europeas: pesca, energía, industria y transporte

La población española se ha acostumbrado en los últimos años a acudir tanto a las urnas, bien para unas elecciones estatales, autonómicas o municipales, que la convocatoria de los comicios europeos que se resuelven este fin de semana se advierte con distancia y despreocupación. Los españoles están llamados a votar este domingo a los candidatos que desean como representantes en el Parlamento Europeo, donde se elaboran muchas de las leyes que rigen en todos los países de Europa y desde donde se controlan las legislaciones nacionales. Los integrantes coruñeses de las listas de sus respectivos partidos conceden a estas elecciones “más relevancia de la que parece”, y ponen sobre la mesa ámbitos que afectan directamente a la ciudad y su comarca. Pesca, industria, transición energética y comunicaciones, así como vivienda, son los asuntos en los que, según PSOE, PP, BNG, Sumar y Podemos, A Coruña “se juega más”.

Para Nicolás González Casares, número 11 de la lista del PSOE y eurodiputado desde 2019, el de A Coruña es uno de los principales puertos pesqueros del noroeste peninsular y aboga por que “haya un comisario de pesca que no esté mezclado con el medio ambiente” para evitar que se vuelvan a repetir los vetos a la actividad pesquera en caladeros, lo que ha dañado a los barcos gallegos en los últimos años. Destaca que Europa debe mirar a A Coruña como “ciudad moderna e importante polo de transición digital, con proyectos como la Aesia y la Ciudad de las TIC”, para los que pide apoyos, así como para iniciativas industriales como la de Resonac.

Pablo Gómez Cedrón, número 59 en la lista del Partido Popular, concede “gran importancia” a los comicios europeos por la “inestabilidad causada por la guerra en Ucrania”. “La cadena mar-industria no puede ser desatendida porque A Coruña contribuye a que Galicia sea la primera comunidad pesquera del país”. Con vistas a que la comarca no quede “aislada” demanda una distribución más eficiente de los fondos Next Generation con destino “a la industria y el comercio exterior”. Promueve que los planes industriales “apuesten por Europa y no solo USA y China”, y defiende más ayudas para el acceso a la vivienda y al programa de formación Erasmus.

En el BNG (concurre en coalición con otros partidos bajo el nombre Ahora Repúblicas), Keina Espiñeira, número 28, incide en “la prioridad de defender el puerto pesquero de A Coruña por su capacidad productiva”. “Para proteger nuestra pesca es preciso que en Europa se declare como zona altamente dependiente de la pesca”. Apuesta por una transición energética justa “que garantice el desarrollo racional de nuevos parques eólicos en la comarca coruñesa que lindan con áreas densamente pobladas y dificultan un crecimiento demográfico ordenado”, y considera que la mejora de las comunicaciones en Galicia es una “cuestión central”, que debe traducirse en el impuso a “un tren de proximidad que conecte A Coruña con su área metropolitana”.

En este aspecto insiste también Juan Díaz Villoslada, número 10 por Sumar, que concurre por primera vez: “No se puede olvidar la conexión ferroviaria A Coruña-Ferrol o Ferrol-Lugo-Monforte, eso depende de la planificación del Corredor Atlántico en la Red Transeuropea de Transportes, que demora hasta 2050 importantes infraestructuras. Hay que anticiparse”. El candidato resalta que los proyectos energéticos y tecnológicos en A Coruña y su entorno evidencian la “necesidad de reindustrialización con un proceso de digitalización y de transición energética justa”.

Borja San Ramón, número 16 en la lista de Podemos, apunta la pesca, el transporte y la vivienda como asignaturas pendientes en el área coruñesa en las que Europa debería promover facilidades, aunque matiza que “la situación de guerra condicionará las políticas económicas de la UE”.

En 2024 se eligen hasta 720 diputados en las elecciones europeas. Los países con más habitantes tendrán más eurodiputados: el número mínimo será de seis y el máximo, de 96; España elegirá 61. Los candidatos consultados, salvo el del PP, coincidieron en el deseo de que los votos españoles sirvan para “frenar o acabar con la ola de ultraderecha que se expande por Europa”.

