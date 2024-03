O Son do Camiño: guía para la compra de entradas y cartel por días

O Son do Camiño avanza con los preparativos para su próxima edición que se celebrará los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Entre las grandes estrellas que actuarán este 2024 en el Monte do Gozo, destacan los grandes referentes del punk californiano Green Day, el legendario dúo británico Pet Shop Boys, el reconocido cantante y productor latino J Balvin, la banda liderada por el actor y cantante Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, además de artistas nacionales de primer nivel como Arde Bogotá, Love of Lesbian, Melendi y La Oreja de Van Gogh, entre muchos otros.

La organización ya ha hecho público qué artistas actuarán en cada jornada y esta misma semana ha puesto a la venta las entradas por días para aquellos que no quieran hacerse con el abono completo, que, aunque está a punto de agotarse, todavía puede adquirirse por 139 euros más gastos de gestión a través de la web, https://sites.weezevent.com/osondocamino2024/

El precio de las entradas para el jueves 30, uno de los días más esperados de esta edición, asciende a 79 euros más gastos. Los que quieran asistir el viernes 31 y el sábado 1 podrán hacerlo con una entrada de 69 euros más gastos de gestión.

El festival pone a disposición de los asistentes una zona de descanso y un camping para quienes prefieran pernoctar junto a la zona de conciertos. Puede reservarse a través de la web oficial, https://www.osondocamino.es/zona-de-descanso/

O Son do Camiño 2024: artistas en cartel. / LOC

Y para los que se estrenan en O Son do Camiño, la web del festival contiene consejos útiles como llevar tapones y auriculares como protección para los oídos frente al alto volumen que se prevé en los conciertos, además de gafas y crema solar. También dispone de información práctica sobre las zonas de aparcamiento y planes interesantes para hacer durante la estancia en Santiago de Compostela.

O Son do Camiño está promovido por dos empresas gallegas, Esmerarte Industrias Creativas y Bring the Noise, y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. Estrella Galicia es el principal patrocinador desde el inicio del festival, que lleva la cultura cervecera como pieza clave de la experiencia festivalera.

En su última edición, el festival logró congregar a más de 132.000 personas. La organización espera volver a batir su récord de asistencia este 2024.