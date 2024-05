Rublev vs Auger-Aliassime: el renacido mira a los ojos a la 'viuda negra' en la final de un Madrid 'maldito'

Pocas veces, por no decir ninguna, se ha visto algo similar a lo que ha vivido Felix Auger Aliassime estas dos últimas semanas en el Mutua Madrid. El canadiense, protagonista de uno de los caminos hacia una final más bizarros que se recuerdan, peleará por el título tras haber pasado tres de los seis rondas que ha disputado en el torneo por retirada de sus rivales: Jakub Mensik en dieciseisavos, Jannik Sinner, antes de empezar los cuartos y Jiri Lehecka, en semifinales. Desaparecido del mapa desde hace un año, el actual número 35 del ránking se ha encontrado casi sin querer con una oportunidad única para conquistar su primer Masters 1.000, al desembarcar en la final de este domingo (18.30; Movistar y TDP) más que descansado.

No está claro si el otro finalista, Andrey Rublev, se deja llevar mucho por la supertición, pero viendo los precedentes, miedo debería tener al cruzarse con Auger, aunque más por su historial de víctimas en los últimos días que por el nivel demostrado hasta ahora. El ruso, que eliminó al bicampeón Carlos Alcaraz en cuartos de final, se ha reencontrado en Madrid con la mejor versión de sí mismo tras dos meses horribles, en los que había caído eliminado en primera ronda y sin ganar un solo set en los cuatro torneos que jugó hasta desembarcar en Madrid (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona).

Guadianesco como pocos Rublev, poseedor de golpes que no están al alcance de mucho tenistas pero tendente a la desconexión, tras atravesar la peor racha de su vida se ve ahora, de sopetón, en la quinta final de Masters 1.000 de su carrera. En ella, y ante un rival a priori asequible tras los estragos que han causado las lesiones en una edición maldita del Mutua Madrid Open, el número ocho del mundo y favorito por ránking en la final tratará de conquistar el que sería su segundo trofeo en un torneo de esta categoría tras vencer en Montecarlo en 2023

Al contrario que en el cuadro femenino, donde la número 1 y 2 de la WTA, Iga Swiatek vs Aryna Sabalenka, hiceron buenos los pronósticos repitiendo la final de 2023, el cuadro masculino ha sufrido tantos tantarantanes que por un momento ha parecido maldito. Ninguno de los principales candidatos al título antes de que empezara el torneo ha sobrevivido, en gran parte por la plaga de lesiones que asola el circuito en esta parte de la temporada y que ha puesto en jaque al Mutua Madrid Open y a sus grandes figuras.

"Son tiempos locos en nuestro deporte"

“No creo que yo sea ahora el protagonista, sino ellos. Jannik [Sinner] también tuvo que retirarse; Carlos [Alcaraz] ha renunciado a Roma hoy… Son tiempos locos en la élite de nuestro deporte, con muchas retiradas en todos los torneos. Para mí es raro no haber jugado demasiado y estar en la final. Al menos pude jugar un gran partido contra Casper [Ruud, en los octavos], pero no hay mucho más que decir”, decía Auger-Aliassime, incrédulo, tras haberse colado en una final de un Masters 1.000 sin apenas haber jugado.

Carlos Alcaraz, en el Mutua Madrid Open. / Europa Press

“Cada día que sales a la pista para jugar o entrenar, supone un riesgo. Vas a tope, a la máximo intensidad, así que al final, da igual lo que hagas. Cada día es un riesgo. No estamos echados en la cama. Cuando te sientes bien físicamente, hay menos posibilidades de que te pase algo, y si no lo haces bien, no te cuidas o no descansas, el riesgo aumenta. Cada jugador es responsable de sí mismo, así que tienes que conocer tu cuerpo, saber cuándo puedes sobrepasar los límites o cuándo debes bajar el ritmo. Cada día es un riesgo, en cualquier apartado de la vida”, asume el ruso sobre la problemática que marca el paso de un torneo deslucido.

Novak Djokovic no llegó ni a presentarse y se bajó del barco antes de empezar por problemas en el codo. Carlos Alcaraz, vigente campeón, cayó ante Andrey Rublev en cuartos, aunque posteriormente quedó claro que jugó todo el torneo mermado por sus problemas en el antebrazo. Sinner, primer cabeza de serie, se retiró por una lesión en la cadera sin llegar a jugar su partido de cuartos. Y Medvedev se tuvo que marchar en mitad de su partido ante Lehecka, que también cayó lesionado y se acabó retirando nada más empezar su partido de semifinales.

Eso, y su buen hacer, dio la posibilidad a Rublev y Auger-Aliassime en una final de las menos atractivas que se recuerdan en los 21 años de Masters de Madrid, al menos a priori. Aunque el título, a fin de cuentas, cuenta igual, y si no que se lo digan al que se haga con él este domingo.