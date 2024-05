El Dominicos se queda sin Javi Añón, su máximo goleador

El Dominicos empieza a planificar una nueva temporada en la OK Plata tras haberse salvado en las últimas jornadas y lo hará sin su jugador más desquilibrante en este ejercicio que termina, ya que Javi Añón no seguirá en el equipo coruñés. El cuarto máximo goleador de la OK Plata Norte con 26 tantos (el resto del equipo hizo 31) dejará el conjunto de Monte Alto. Por otra parte, la primera incorporación para la temporada venidera es Tomás Villares, de la cantera de Compañía y que en las últimas temporadas ha jugado en Plata en Cataluña.