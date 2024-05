El Valladolid sube y el Leganés de Borja Jiménez tendrá que esperar

El Real Valladolid logró su objetivo, regresar a Primera, en un final de partido de infarto, en el que los vallisoletanos lograron los dos últimos goles en el tiempo de añadido, con Sylla como protagonista, con un gol, de penalti, que dio la victoria a su equipo y, con ella, el ascenso directo. Quien tendrá que esperar una semana es el Leganés de Borja Jiménez, quien lo acarició, pero que tuvo que ver cómo el Racing de Ferrol le empataba en el descuento al transformar un penalti.

El estadio José Zorrilla vivió una fiesta inesperada por un ascenso especial, ya que se culminó en el tiempo de prolongación y gracias a la derrota del Éibar. De hecho, algunos espectadores optaron por irse cuando empató el Villarreal B, dando por hecho que, si llegaba el ascenso, se produciría en la última jornada, ya que la victoria local era una premisa que debía cumplirse y parecía que no iba a darse.

Con un Sylla que asumió una gran responsabilidad, el público, que mantuvo la fe hasta los últimos instantes del partido, estalló de alegría. Los jugadores corrieron a abrazar a su técnico, Paulo Pezzolano, muy criticado durante toda la temporada. Las primeras palabras del entrenador uruguayo reflejaban la presión sufrida todo el curso: “Se ha demostrado lo que es un uruguayo. Tenemos cosas que no hay en otros sitios. Una rebeldía diferente”. Además, en esas declaraciones a pie de campo, agradeció el apoyo del club y destacó que, detrás del logro “hubo mucho trabajo y mucho sufrimiento”.

Mientras, era testigo de cómo la afición cantaba el himno blanquivioleta y el We are the champions habitual de Queen, y guardaba sus pensamientos más profundos para transmitirlos a los medios en rueda de prensa.

Sylla reconoció que no había palabras para describir la emoción vivida y el vallisoletano Sergio Escudero, muy contento, comentó que fue un choque “de muchas emociones”, porque se vieron tanto en Primera como sin ascenso.

Alcorcón, Andorra y Villarreal B descienden a Primera RFEF

La penúltima jornada de liga en Segunda División también ha deparado noticias tristes en tres ciudades: Alcorcón, Andorra y Vila-Real perdieron la categoría después de que ninguna escuadra fuese capaz de ganar sus respectivos partidos para aprovechar el empate del Mirandés en Albacete. Los de Miranda del Ebro, con 46 puntos, marcan la salvación, aunque deberá mejorar lo que haga la SD Amorebieta la próxima semana. Precisamente el conjunto vasco, 19º y en descenso, se jugará en Anduva la salvación con un enfrentamiento directo en el que a los locales les valdrá con no perder. Esta situación salva al Huesca, con 48 puntos, que ganó ante el Cartagena 2-0 y certifica su permanencia en Segunda División.