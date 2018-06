Pili Costa bromea: "Si ascendemos me voy como Zidane, a lo grande"

El Amarelle de Pili Costa consiguió una plaza en el play off de ascenso a Primera División y el sábado afronta, en casa, el primer partido de la eliminatoria ante el Almagro de Ciudad Real. Después de mucho pelear, tanto en la pista como en los despachos, el equipo coruñés afronta estas dos finales que le quedan con mucha ilusión. "El embrollo del final por el equipo dependiente está olvidado y en orden, era lo normal, lo que sabíamos. El filial no contaba para el play off, el segundo pasaría como primero y el tercero como segundo, pero el problema era que nosotras como posibles segundas tuviéramos el coeficiente que nos permitiera entrar. Todos los clubes lo teníamos clarísimo excepto al que le interesaba que las cosas no fueran así. Al final la decisión fue la que pensábamos la inmensa mayoría", explicó Pili Costa, quien añadió: "Las jugadoras están súper ilusionadas, y el martes cuando se vieron en el bombo dieron rienda suelta a su alegría, igual que toda la directiva que hace un gran trabajo que no se ve. El presi no está pasando su mejor momento de salud y necesitaban una alegría y ahora hasta lo veo mejor".

El equipo coruñés pasó al sorteo del play off como uno de los dos mejores segundos de la categoría por lo que se enfrenta a un primero y juega el primer partido como local, algo que para la entrenadora naranja es mejor: "Cuando no conoces al rival prefiero jugar primero en casa y una vez que ya tienes algunas nociones ir a su pista. El primer partido te da cierto poso y ves por dónde van los tiros. Otros entrenadores prefieren despedir la eliminatoria ante tu gente pero a veces es un arma de doble filo porque si llegas con un resultado que no es bueno los nervios de jugar en casa con tu gente te pueden perjudicar. Hay chicas que juegan mejor fuera por la presión que tienen en su pista. Pero lo que sí tenemos que plantear es un viaje mejor de los que solemos hacer, más tranquilo durmiendo una noche en Ciudad Real y jugar al día siguiente por la tarde".

El Amarelle está a dos partidos de conseguir una plaza en la categoría reina del fútbol sala femenino para la próxima temporada, e irán a por ellos "con toda la ilusión del mundo. Nos quedan dos finales y si las pasamos el Amarelle volvería a estar en primera. Si alguien me dice esto en agosto lo firmo porque no era nuestro objetivo y paseo lo que pase nadie va a poder decir que si perdemos es un fracaso, todo esto es un añadido. Y si ascendemos es para hacer como Zidane, me voy ahora a lo grande y quedo genial", bromeó la entrenadora del conjunto coruñés. A principio de temporada, Pili Costa no se marcaba el play off como meta porque tenía un equipo plagado de jóvenes promesas y con una plantilla un poco escasa en número de jugadoras, pero al final todo salió mejor de lo esperado. "El equipo respondió de una manera increíble. Empezamos siendo catorce pero siempre hay gente que no está contenta, que quiere jugar más y acabamos siendo once de las cuales tres son porteras así que teníamos ocho jugadoras de campo pero los resultados se explican con el trabajo y la ilusión de las chicas, del cuerpo técnico y de la directiva. Todos hemos estado empujando para que ellas den el cien por cien y al final el trabajo da frutos y ellas lo están demostrando en un grupo además que no era fácil. Alcorcón, San Fernando, Colmenarejo, Atlético... todos son equipazos pero esta plantilla ha hecho cosas bonitas e increíbles esta temporada".

El Almagro FSF

La de Almagro y Amarelle es la categoría de plata del fútbol sala femenino que no cuenta con los recursos de las ligas masculinas y buscar información de los rivales de otros grupos que no es el tuyo a veces es complicado: "Nos hemos puesto a investigar y conseguimos teléfonos de otros entrenadores del grupo del Almagro para que nos pasasen vídeos e información, y también encontramos algo en Youtube. Esto no es como en la Segunda masculina que los equipos están obligados a subir sus partidos en casa a una plataforma para que todo el mundo tenga acceso a la información del rival", explicó la entrenadora coruñesa, quien también comentó el proceso de preparación del choque del sábado: "Ahora me toca estudiar toda la información e intentar transmitirles cosillas a las chicas. Ellas están muy motivadas y a ver si esto les sirve para que las piernas no pesen tanto a estas alturas de la temporada".

Las chicas de Pili Costa se enfrentarán al Almagro el próximo sábado a las 18.00 en la pista de la Sagrada Familia y esperan que la afición responda y llene las gradas del pabellón.