Alonso, a milésimas de la 'pole'

Fernando Alonso, miembro del coche 8 del equipo Toyota Gazoo Racing, se quedó a 411 milésimas de lograr la pole position en las 6 Horas de Silverstone que se celebran hoy (13.00 Eurosport/DMAX), posición que ocuparán los conductores del coche 7 de Toyota para esta tercera prueba del Mundial de Resistencia.

Alonso, que el pasado viernes había terminado segundo en los entrenamientos libres junto a su compañero japonés Kazuki Nakajima, inició la jornada sabatina consiguiendo el mejor tiempo en promedio (1:37.677). Sin embargo, se vio lastrado en la calificación posterior por la lentitud del nipón.

De esta manera, el monoplaza del piloto español se quedó a escasas 411 milésimas de la pole definitiva que llevó la firma del británico Mike Conway junto al argentino José María Pechito López, quienes con el Toyota Hybrid número 7 pararon el crono en 1:36.895.

El equipo formado por Conway, López y el japonés Kamui Kobayashi saldrá por tanto el primero para la carrera de este domingo en la categoría LMP1, cúspide de un Mundial de Resistencia que en el asfalto británico vivirá la tercera de sus ocho citas que componen el calendario 2018/19.

El piloto asturiano, que recientemente ha anunciado su adiós a la Fórmula 1 después de haber pasado 17 temporadas entre la elite mundial, tendrá que afinar en Silverstone su estrategia de equipo con Nakajima y también con el suizo Sébastien Buemi.

Los tres compiten reforzados tras sus victorias en los dos primeros compromisos de la temporada, las 6 Horas de SPA-Francorchamps y las históricas 24 Horas de Le Mans. Con su Toyota Hybrid número 8 encabezan la actual clasificación con 65 puntos y por delante del 7, que suma 45.

Fernando Alonso confía en tener una carrera que promete "drama y acción". En cuanto a los entrenamientos, el asturiano aseguró: "Fue más o menos lo esperado. Tuvimos dos sesiones sin problemas, pudimos dar muchas vueltas y lograr mucha información sobre la puesta a punto y neumáticos. Ahora hay que optimizar todo", indicó tras bajarse del monoplaza '8'.

Alonso retomó el WEC (Mundial de Resistencia) dos meses después de conquistar las 24 horas de Le Mans, junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. El piloto de Fórmula 1 con McLaren hasta final de temporada, tras el anuncio de despedida el pasado martes, reconoció la motivación de volver a la acción con el Toyota. "Es especial después de Le Mans, los recuerdos de aquel día y volver a juntarnos. Es un gran ambiente", afirmó.

La jornada en el trazado inglés comenzó con las sesiones de entrenamientos libres del viernes que dominó el 7 de Toyota, pilotado por Conway, Kobayashi y López. Por la tarde se mejoraron los tiempos, pero el coche de Alonso siguió por detrás, a 1.3. Ambos coches marcaron el ritmo antes de la configuración de la parrilla de salida de hoy, tras la que Alonso acabó segundo.

Fernando recordó que la previsión meteorológica puede guardar emociones fuertes para la carrera de hoy. "El tiempo es como esperábamos, en el límite de que pueda estar mojado. Alguna previsión dice que puede llover hoy así que veremos una carrera llena de drama y acción. Lo estamos deseando", apuntó.

El doble campeón del mundo de la F1 volvió a ser preguntado por su adiós a Gran Circo para el próximo año. Tras apuntar en la previa a Silverstone que no se dejó llevar por la "frustración", el ovetense explicó que también quiere "disfrutar más de la vida, no solamente competir". "Es parte de un proceso, ahora la Fórmula 1 no puede ofrecerme los desafíos que tengo en mi cabeza", zanjó.

Sebastien Buemi, compañero de Fernando en el equipo Toyota Gazoo Racing, líder del Mundial de resistencia, declaró en el circuito inglés de Silverstone que el doble campeón del mundo asturiano "ya no pregunta", porque "lo hacía al principio", pero "aprende rápido. La relación con él es muy buena", comentó Buemi, que será el encargado de efectuar el primer relevo del equipo en la prueba de las Seis Horas que albergará el circuito inglés. "Dentro del equipo hay una gran relación entre todos; y él, en concreto, hace un gran trabajo", explicó el helvético, que cree que la prueba de hoy será de nuevo "apretada" entre los dos Toyota, el suyo (el 8) y el número 7, que saldrá desde la pole pilotado por el japonés Kamui Kobayashi, que comparte equipo con el inglés Mike Conway y con el argentino José María Pechito López.