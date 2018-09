Comenzó en Riazor la eliminatoria del Mundial

El Palacio de los Deportes de Riazor es el escenario de las eliminatorias mundiales de Roller Derbi que organizan As Brigantias, en una fase de las series mundiales, que complementa a la que se celebra en Atlanta (Estados Unidos). El club coruñés es el organizador pero no participa porque le falta "nivel", según manifestó Eva Sanjuán, presidente de As Brigantias en La Opinión. Ayer empezó la competición en la ciudad coruñesa, en la que intervienen doce de los mejores clubes internacionales, en un torneo que se desarrollará hasta mañana en el que meterse en la final de Nueva Orleáns.