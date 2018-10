El Leyma Coruña, derrotado por la puntería vasca

El Leyma vivió ayer una fiesta del baloncesto español, pero no le pudo poner la guinda al pastel. Riazor disfrutó de dos escuadras entregadas pero no de la victoria de su equipo. El conjunto naranja cayó ante el Retabet Bilbao Basket, recién descendido de la ACB, 64-74. Los jugadores de Gustavo Aranzana intentaron sorprender a los vizcaínos pero en el último cuarto el tiro exterior rival y su acierto desde la línea de tiros libres condenaron a los naranjas.

Durante los primeros diez minutos de encuentro el marcador estuvo igualado aunque el empate se registró a cuatro del final. Este cuarto inicial terminó con una canasta triple de Ty Sabin y otra de Mirza Bulic que ponían distancia en el marcador, 17-12. Sin embargo el segundo parcial no empezaba tan bien para los intereses del Leyma que encajaba un duro 0-9 perdiendo su ventaja y permitiendo a los bilbaínos irse en el marcador para llegar al descanso mandando 26-30. Las cosas estaban igualadas, la anotación era baja, aunque el Retabet Bilbao tenía la muñeca más fina en los tiros de tres. En la primera mitad había anotado cinco por dos de los coruñeses. Los jugadores exteriores rivales estaban haciendo su labor a la perfección, y para el Leyma lo peor todavía estaba por llegar.

Después del paso por el vestuario, el Bilbao Basket salió más entonado y continuó con su acierto anotador. En este tercer cuarto el conjunto visitante consiguió una ventaja de nueve puntos a treinta segundos para el final de los diez minutos, 40-49. El Leyma no podía seguir el ritmo de un equipo que se hacía fuerte en la línea exterior ya que el tablero coruñés era propiedad de los de Aranzana.

El último cuarto comenzó con dos triples de Braxton que encendieron al Palacio y pusieron al Leyma a un punto, 48-49. Todo estaba por decidir y la victoria de los naranjas podría ser una realidad. Pero los coruñeses fallaron los dos siguientes ataques. Bilbao se llevó canasta y tiro adicional con lo que volvía a crecer la brecha. A falta de cinco minutos el conjunto vasco ganaba 50-59 y no perdonaba desde la línea de tres ni tampoco en los tiros libres. A menos de cuatro minutos para el final del choque el equipo naranja estaba doce puntos por debajo y se veía incapaz de parar la sangría anotadora. Valga como resumen de los últimos diez minutos los siguientes datos: Bilbao anotó veinticuatro puntos de los cuales once fueron de tiros libres y doce desde la línea de triples. En todo el encuentro los jugadores de Álex Mumbrú solamente fallaron un tiro libre y se llevaron la victoria gracias a su acierto anotador y a su juego sin fisuras que les permitió no perder la compostura. Pero el Leyma cayó con honores.