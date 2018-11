Un Leyma necesitado

El Leyma Básquet Coruña está necesitado de un triunfo esta noche en el Palacio de los Riazor (20.45 horas) frente al Palencia, colíder de la LEB Oro, que no es precisamente el mejor equipo para que los naranjas se reencuentren con la victoria. Lleva el cuadro Gustavo Aranzana cinco derrotas consecutivas después de haber estrenado la competición con un triunfo en casa contra Valladolid (95-90), pero a partir de esa jornada inaugural suma todos sus compromisos por derrotas. "Necesitamos la victoria desde el punto anímico para consolidar el trabajo que hemos desarrollado durante toda la semana", explicó ayer el entrenador del equipo coruñés.

Las circunstancias no son las adecuadas para dar ese paso al frente que busca el técnico pucelano, ya no solo por el potencial el adversario, sino porque la racha de lesiones solo le permite disponer de diez jugadores. "Estamos diez y con ellos hemos entrenado toda la emana. No hay más", aseveró. Zach Monaghan, Larry Abia y Carlos Martínez, siguen de baja en tanto que mientras que tanto Quinton Stephens como Braxton Ogbueze "siguen mejorando" de sus respectivas dolencias, pero no están en condiciones de participar en este choque.

La mala racha -esas cinco derrotas consecutivas- basada principalmente en las cuantiosas bajas, provocó que todo lo que el cuerpo técnico había "planificado", se haya "roto", según Aranzana. Sin embargo el entrenador no se amilana y aseguró que están "fuertes", a pesar de que tienen que "recomponer muchas piezas".

"Cuando entras en esta dinámica -de la racha negativa- es importante tener tranquilidad y trabajar; ser positivos mentalmente. Hasta ahora hemos competido bien, pero a veces regalamos demasiadas cosas, quizás por bisoñez, falta de adaptación a la competición y solo se soluciona con trabajo", añadió el técnico del Leyma. "Sé que llegará ese partido completo"

La parte positiva es que Andrés Miso está en condiciones de "aportar" cada vez más. "Cuando llegó venía parado, no estaba bien y no podía ayudar; en Cáceres estuvo mucho mejor y ahora con más entrenamientos ya se nota. Nos da calidad y eso el equipo lo nota", aseguró Aranzana.

Trata de no quejarse, pero ayer aludió al calendario. "Es el que es, pero no nos ayudó nada. Todos los que pasaron por A Coruña son equipazos", dijo; incluido el visitante de esta noche. "Es un equipo que tiene un gran concepto del juego, sabe ir bien a ida y vuelta, tiene un talento tremendo y genera de muchas formas. De todas formas nosotros estamos centrados en valorar y potenciar lo nuestro", para anotarse el segundo triunfo del curso y ofrecérselo a una afición que nunca da la espalda.