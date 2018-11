La cenicienta de LaLiga

El Deportivo es uno de los equipos damnificados de Segunda División por la ventana de la FIFA, ya que perderá para el próximo partido de Liga a Carlos Fernández, convocado con la selección española sub 21 para disputar dos partidos amistosos. Las fechas FIFA son ese periodo establecido por la Federación Internacional para que las selecciones nacionales puedan disputar partidos de competición o de carácter amistoso, oficiales en ambos casos, en los que se paraliza la competición doméstica, aunque solo en la máxima categoría, en el caso del fútbol español.

Los equipos de la Liga 1 2 3, es decir la Segunda División, tienen las mismas obligaciones que los de Primera División, pero no los mismos derechos. El próximo fin de semana no habrá partidos de la máxima categoría en España a causa de los compromisos de las diferentes selecciones nacionales; sin embargo, en Segunda se jugarán todos los partidos a pesar de que habrá equipos en desventaja porque están obligados a ceder a los futbolistas convocados por los respectivos seleccionadores.

Deportivo y Almería cerrarán el próximo lunes la decimocuarta jornada de Segunda con la ausencia de dos de sus titulares, ya que los almerienses no podrán contar con su centrocampista Yan Eteki, citado por la selección sub 23 de Camerún. Una baja por bando. ¿Equilibra el enfrentamiento? Sporting, Las Palmas, Tenerife y Las Palmas también se verán privados de un futbolista en esta jornada, ya que Luis de la Fuente decidió incluirlos en la lista para los amistosos que España sub 21 disputará contra Dinamarca y contra Francia.

En el caso de los blanquiazules, Natxo González perderá a uno de sus futbolistas más en forma -lleva siete goles- en las últimas jornadas en un partido en el que se juegan mucho. También están afectados los otros equipos de la categoría que tienen a futbolistas convocados y que se medirán a rivales que podrán disponer de todos los efectivos que integran sus respectivas plantillas. Las Palmas y Granada, que se enfrentarán pasado mañana en el estadio de Gran Canaria, están en la misma situación que el Almería y el Deportivo, pues los amarillos cedieron a Rafa Mir y los nazaríes a Alejandro del Pozo. El Sporting de Gijón llegará al derbi asturiano con el Oviedo sin poder contar con Dani Martín y el Tenerife perderá a Jorge Sanz en su visita a Osasuna.

En 2018 los equipos de Segunda se encuentran en una situación muy parecida a la que tuvieron su soportar algunos clubes, como el Deportivo, en los años noventa, que tenían que ceder a sus futbolistas a las seleciones sudamericanas para partidos oficiales. En aquel entonces desde Madrid se decía que la solución era no fichar a futbolistas de allende los mares. La pelea de Augusto César Lendoiro y Germán Rodríguez Conchado, presidente y asesor jurídico de la entidad blanquiazul en aquel entonces, provocó que se estableciesen las ventanas FIFA que existen en la actualidad.

Los equipos de Segunda División se encuentran tan indefensos como entonces algunos de Primera. Lo lógico es que, si las seleciones nacionales tienen prioridad y los equipos están obligados a ceder a sus futbolistas, es que LaLiga suspenda los partidos de los conjuntos perjudicados. Pero eso solo sucede con los de Primera, los de Segunda tienen las mismas obligaciones -someterse a un intervencionismo contable y seguir las normas marcadas para los 42 equipos que integran LaLiga- pero siguen sin disponer de los mismos derechos.