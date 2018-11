Tebas: "LaLiga es más conocida en EEUU por el partido de Miami"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que le parece "perfecto" la publicidad lanzada por el Miami Herald promocionando el posible partido entre el Girona y el Barcelona de enero, encuentro por el que LaLiga es "mucho más conocida en Estados Unidos" y no por los resultados de cada fin de semana.

"Me parece perfecto que nuestros socios y nosotros hayamos hecho esa publicidad en el Miami Herald. Tenéis que ir a ver las ganas que tiene el aficionado al fútbol de Estados Unidos de que vayamos a jugar un partido. Hoy y en los últimos tres meses, LaLiga es mucho más conocida por el partido de Miami que por los resultados del fin de semana", afirmó Javier Tebas ayer tras el preestreno del primer capítulo de 'Todo por el juego', serie inspirada en el libro escrito por el propio Tebas y el periodista Pedro Torrens.

El mandatario insistió en que todavía no le han mandado "ningún papel por escrito" en el que le digan que "no" se disputará en Miami ese encuentro. "Ninguna institución me lo ha comunicado. Como fecha límite nos hemos marcado la primera semana de diciembre", añadió el presidente de la patronal del fútbol español.