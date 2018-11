Rafinha: "Mi cabeza está centrada sólo en el Barcelona"

El jugador del FC Barcelona Rafinha Alcántara ha asegurado este jueves que está "completamente comprometido" con el club y que trabajará más que nunca para tener más minutos de juego, por lo que ha lamentado las declaraciones "equivocadas" de su padre abriendo la puerta a salir en enero.

"Soy jugador del Barça. Estoy completamente comprometido con el Barça y quien me conoce sabe que no soy de dar declaraciones públicamente. Si no me convocan, al día siguiente soy el primero que va a correr más, a esforzarse más, y son los valores que me ha enseñado mi padre", señaló a los medios tras un acto en Cornellà.

Por ello, ha reprendido en parte a su padre, Mazinho, quien en 'Galicia Sport' señaló que debía jugar más y que era "de locos" su situación en el Barça. "Es una cosa de locos, no se entiende nada. Solo el entrenador sabe lo que tiene o no tiene. Tenemos que buscar una salida porque aquí lo tiene muy complicado", manifestó.

"Sus declaraciones han sido equivocadas porque son los valores que me ha enseñado para estar aquí. He pasado por todo en el Barça y lo importante es darlo todo y esforzarse. Mi cabeza está centrada sólo en el Barça y en darlo todo, y querer jugar lo máximo posible", recalcó en este sentido Rafinha.

Además, cree que si juega poco es por la gran competencia que tiene. "Estoy en el mejor equipo del mundo con los mejores jugadores del mundo y la competitividad es enorme. Son cosas que te pueden pasar, me tengo que esforzar para tener más oportunidades", se sinceró.

Por otro lado, preguntado por el posible regreso de Neymar, jugador del Paris Saint-Germain, se mostró encantado de que así fuera. "Sin ninguna duda. Es uno de los mejores jugadores del mundo, estaría encantado de que Neymar volviera", señaló.



Dembélé, comprometido



No obstante, no es un tema recurrente en el vestuario blaugrana. "No, no es algo que hablemos en el vestuario", apuntó. "Y no he hablado con él de este tema", matizó con una amplia sonrisa en su boca.

Sí fue más claro Rafinha sobre Ousmane Dembélé, en el centro mediático por su incomparecencia a un entrenamiento y por haber llegado tarde al Camp Nou en el duelo contra el Betis, para el que no fue convocado. "Yo le veo comprometido, en los entrenamientos lo demuestra, y para mí es lo importante", apuntó.