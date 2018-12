España, campeona del Mundo sub 17

La selección española levantó por primera vez la copa del Mundial femenino sub 17 tras ganar 2-1 a México, con un doblete de Claudia Pina, en el estadio Charrúa de Montevideo en l final disputada en la madrugada del domingo.

El combinado español se quitó el mal sabor de boca que le quedó hace cuatro años, en el Mundial de Costa Rica 2014, cuando cayó por 2-0 frente a Japón en la final, y el que le dejó quedarse con el bronce en el de Jordania hace dos años.

De la mano de una Claudia Pina colosal, autora de los dos goles que decantaron la final, la selección sub 17 brindó al fútbol español su primer título mundial en categoría femenina, en un 2018 memorable para las pupilas de Toña Is.

Campeonas de Europa a su llegada a Uruguay, las españolas abandonaron Montevideo como campeonas del mundo, un calificativo hasta ahora esquivo para ellas. Y es que en 2014, en el Mundial sub 17, el destino de la roja fue la plata. En 2010 y 2016, el bronce.

'Revancha'

En el último Mundial sub 20, la generación comandada por Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Maite Oroz y Carmen Menayo salió igualmente derrotada de la final, pero tres jugadoras prometieron revancha. Eva Navarro, Claudia Pina y Catalina Coll, presentes en ese torneo, se fijaron a su regreso con la selección sub17 el objetivo del oro.

"No es una revancha personal, sino más bien una revancha con el fútbol. Porque antes me quitó un sueño, pero ahora me lo ha podido dar", celebró Claudia Pina. La delantera azulgrana, Balón de Oro y Bota de Plata de este Mundial sub-17, dio al fútbol femenino español algo que, según Toña Is, "merecía hace tiempo". "Es algo que no se puede decir con palabras, es una alegría inmensa", apuntó la selecionadora española mientras celebraba el título.

Tras la victoria, que significó el primer triunfo para España en un torneo de este tipo, la entrenadora apuntó que el fútbol femenino español la merecía "hace tiempo".

Respecto al torneo disputado en Uruguay, Is destacó la organización. "Se veía que la gente estaba súper implicada con este campeonato y que quería que saliera todo bien. Se nota que es un país de mucho fútbol y ojalá se puedan organizar aquí muchos más mundiales porque la verdad con una gente como esta es todo mucho más fácil", subrayó.

Por su parte, la goleadora española y Balón de Oro de este Mundial sub17 Uruguay 2018, Claudia Pina, dijo que es "un sueño hecho realidad" haber obtenido el campeonato del mundo tras vencer a México por 2-1 con dos goles de ella. "Es un sueño hecho realidad, aún no me creo haber podido conseguir esto, estoy súper feliz", subrayó la mejor jugadora del Mundial y agregó que también está muy contenta por las distinciones individuales que obtuvo.