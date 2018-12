Los 15 goles de Alejandro Zas, ayer no solo el más destacado del Investo OAR, sino de todo el partido, no pudieron evitar la derrota del equipo coruñés frente al Cañiza por 23-30. Tampoco la vuelta a las pistas del exinternacional Joaquín de las Heras. El conjunto dirigido por Pablo Aguirre se va a la duodécima plaza de Primera Estatal y la próxima semana visita al Seis do Nadal.