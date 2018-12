Perros, gatos, prusianos, bávaros y Messi

Después del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, he de decir, y digo, que los futboleros somos como los perros y los gatos, y también como los prusianos y los bávaros. Pero empezaré desde el principio.

Hasta el mes de febrero del próximo año, un culé es del Barça y, después, del Ajax y de la Juve. Durante ese tiempo, un madridista será del Real Madrid y, después, del Lyon y de la Juve. Y hasta nueva orden, un colchonero será del Atlético de Madrid y, también, del Lyon y del Ajax. ¿Por qué? Porque un culé, un madridista y un colchonero quieren que sus equipos pasen a la siguiente eliminatoria de la Liga de Campeones, pero también quieren que sus rivales de la Liga sean eliminados y, si es posible, de forma dolorosa (un penalti en el último segundo, por ejemplo). Pues bien, los futboleros somos unos organismos muy curiosos porque nos comportamos unos con otros como si fuéramos de especies diferentes y, a la vez, seríamos capaces de unificarnos con otros futboleros siempre y cuando estuvieran lo bastante lejos. Es todo muy raro.

Las especies, como explica Yuval Noah Harari en sus 21 lecciones para el siglo XXI, a menudo se dividen, pero nunca se fusionan. Hace unos siete millones de años, chimpancés y gorilas tenían antepasados comunes, y esa especie ancestral se dividió en dos poblaciones que siguieron caminos evolutivos separados. Una vez que ocurrió esto, aclara Harari, no había manera de volver atrás. Puesto que los individuos pertenecientes a especies diferentes no pueden tener descendientes fértiles, las especies nunca pueden fusionarse: los gorilas no pueden fusionarse con los chimpancés, las jirafas no pueden fusionarse con los elefantes, los perros no pueden fusionarse con los gatos y los culés no pueden fusionarse con los madridistas. Especies diferentes. Sin embargo, las tribus humanas tendieron a unirse con el tiempo en grupos cada vez más grandes. Los alemanes modernos surgieron a partir de la fusión de sajones, prusianos, suabos y bávaros. Los franceses se crearon por la unificación de francos, normandos, bretones, gascones y provenzales. Y los británicos proceden de la unión (no siempre voluntaria) de ingleses, galeses, escoceses e irlandeses. ¿Qué ocurre con los futboleros? Que si un futbolero es aficionado del Barça, jamás podrá unirse con otro del Madrid para tener como descendencia un futbolero culé-madridista. Por eso los culés quieren que el Ajax elimine al Madrid y la Juve al Atlético de Madrid, los madridistas quieren que el Lyon elimine al Barça y la Juve al atleti, y los colchoneros quieren que el Ajax elimine al Madrid y el Lyon al Barça. Es así, y no puede ser de otra manera. Especies diferentes.

Pero, atención, no es descabellada la idea de que seguidores del Ajax se unan con seguidores del Barça y seguidores de la Juve para formar una comunidad futbolística nueva. No hay unión posible entre perros y gatos o, como el enfadadísimo Aquiles le dice a Héctor en la Ilíada: "¡No me hables, maldito, de pactos! Igual que no hay juramentos leales entre hombres y leones y tampoco existe concordia entre los lobos y los corderos, porque son encarnecidos enemigos naturales unos de otros, así tampoco es posible que tú y yo seamos amigos, ni habrá juramentos entre ambos". No hay pacto ni unión posible entre culés y madridistas como no lo puede haber entre hombres y leones o lobos y corderos. Pero sí puede haber pactos entre seguidores del Barça y del Ajax como lo hubo entre prusianos y bávaros, francos y bretones o ingleses y galeses. Puede que dentro de unos millones de años un club culé-ajax juegue los octavos de final de la Liga de Campeones con un club juve-madridista. Nosotros no lo veremos, pero es posible que Messi siga siendo entonces el mejor jugador del mundo. Messi no sólo parece eterno, sino que es una especie en sí mismo.