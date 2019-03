Asensio no sufre rotura muscular

La ecografía que los servicios médicos de la selección española realizaron ayer a Marco Asensio, ha descartado que el jugador sufra una rotura muscular en el muslo y el cuerpo técnico de la selección española, encabezado por Luis Enrique, estudia su incorporación al grupo "en uno o dos días". Por segunda jornada consecutiva Asensio no pudo ayer entrenar con el resto de internacionales españoles en La Ciudad del Fútbol. El jugador arrastra un golpe en el muslo del último partido con el Madrid, ante el Celta y tiene molestias en el gemelo que provocan que continúe con trabajo en solitario en el gimnasio y de fisioterapia.

La prueba, en cambio, descarta una posible rotura y confirma que sufre una "contusión muscular". El parte médico informa del "dolor en la cara posterior de la pierna izquierda a consecuencia de un traumatismo directo" con el que se incorporó Asensio a la Roja.Y añade que "la exploración clínica es compatible con una contusión muscular en el gemelo interno izquierdo" que provocó que no haya podido participar en dos entrenamientos. En función de la evolución del centrocampista, Luis Enrique le sumará a la dinámica de grupo o mañana en el último día de concentración en Las Rozas, antes del estreno en la fase de clasificación a la Eurocopa 2020, o el viernes ante Noruega.

Por otra parte, Sergio Canales reconoció ayer que es "un premio" estar entrenando con la selección absoluta después de "todo el trabajo" que le ha costado y admitió que, aunque ahora "es una gran oportunidad" y dará el "200 por cien", en algún momento sintió que ir con la Roja' "ya no era un objetivo".

"No pensé en qué ha pasado sino que dejé de pensar en ello. Siempre tuve la ilusión, pasé por todas las inferiores, pero hubo un momento que sí sentí que ya no era un objetivo y dejé paso a otros objetivos que eran prioridades. Una vez cumplidos, recuperar, coger continuidad e intentar volver a un buen nivel, y lo he recuperado con muchas expectativas", señaló.