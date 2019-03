Dudamel pone su cargo a disposición de los dirigentes

Rafael Dudamel, seleccionador venezolano, anunció tras la victoria contra Argentina (1-3), que ha puesto su cargo a disposición de los dirigentes, por lo que considera una politización de la situación que rodea a su equipo.

La Vinotinto recibió la visita de Antonio Ecarri, representante en España del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, horas antes de la disputa del encuentro y éste, posteriormente, publicó una foto del encuentro en una red social.

"He conversado con el vicepresidente y he puesto mi cargo a disposición de los dirigentes, porque todo este tiempo estamos navegando en aguas muy turbias. Se ha politizado todo y soy el director de una selección del país entero", indicó el técnico que aseguró que, "por respeto", seguirá en el banquillo en el próximo amistoso, el lunes en Gerona, contra la selección catalana.

"Hemos recibido la visita del embajador, con respeto, porque somos la selección de Venezuela que abarca a todo el país. En Rancagua (Chile) también atendimos al embajador del señor Maduro. Pero se ha utilizado la visita, tristemente. Y yo soy el director técnico de la selección de un país entero. Por respeto, el lunes dirigiré al equipo en el siguiente amistoso, pero me tengo que sentar a conversar con el presidente y el vicepresidente", añadió.

Previamente, Dudamel consideró que la victoria sobre Argentina (1-3) no fue "una casualidad" sino la consecuencia de todo un proceso que han seguido desde abril de 2016.

"Ganar un a Argentina, con el mejor jugador del mundo en el campo por 1-3 no es casualidad y, si es casualidad, no sea todos los días. Pero no creo en las casualidades ni en la suerte, sino en el trabajo y en la convicción de mis futbolistas. Ganarle tan contundente a Argentina ha sido producto del trabajo, de cómo ha interiorizado el equipo la propuesta", añadió.

"Este triunfo nos lleva a sentirnos con más confianza y a saber que nos vamos a encontrar con mayor oposición de nuestros rivales y cada vez nos tocará exigirnos más", explicó.

Dudamel aseguró que lo que más le satisface del triunfo es que les "sigue llevando a entender que hay diferentes etapas dentro de cada proceso, que los resultados inmediatos no se sostienen en el tiempo". "Nosotros empezamos hace año y medio y estamos en la etapa de consolidación. Nos ilusiona, hemos vivido muchas dificultades y viviremos más pero lo que me mantiene es la convicción de mis futbolistas, si no estaría viendo crecer a mis hijos en mi casa", agregó.