El Albacete piensa en la remontada

El Albacete recibe al Mallorca en el estadio Carlos Belmonte (19.00 horas) en el encuentro de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Primera, en el que necesita una remontada ante un conjunto bermellón que llega con el 2-0 logrado en Son Moix.

Los manchegos necesitan no encajar goles, porque eso les obligaría a marcar al menos tres tantos más para evitar el valor doble de los mismos, aunque un 2-0 les llevaría a una prórroga y, de proseguir, les daría el pase a la final gracias a su mejor clasificación en la liga.

El técnico local, Luis Miguel Ramis, reconoció ayer que el resultado de la ida les obliga a hacer "muchas cosas bien", pero advirtió también de que no deben "caer en la precipitación", ya que "el partido es largo y el resultado es alcanzable". Ramis confía en ver al Albacete "de la segunda parte y no el de la primera en Mallorca", porque "en la primera no nos sacudimos su presión y nos superaron", ha argumentado.

Obviamente, es consciente de que necesitan goles y ha remarcado que "sólo nos fijamos en pasar", eludiendo hablar del tema arbitral, de lo que se quejó ayer el director deportivo, Mauro Pérez, quien criticó las decisiones de la ida "y de toda la temporada".

Ramis ha solicitado que "haya equilibrio y justicia" en torno a esas "decisiones" y ha confiado en que el estadio Carlos Belmonte "esté lleno y nos lleve en volandas hacia nuestro objetivo".

Preguntado por qué se quedó Eugeni en el banquillo en el pasado enfrentamiento, ha respondido que fue una "decisión técnica" y ha destacado que necesitan la mejor versión de "todos" sus futbolistas.

Además, el entrenador albaceteño añadió: "Febas y Eugeni son tan importantes en ataque como Gorosito y Caro en defensa despejando balones, por lo que confío en que el grupo pueda ayudar en bloque a conseguir lo que queremos".

El técnico del Albacete ha recalcado que, pese al resultado en contra se ven "capaces de superar el reto" y ha apuntado que espera un rival que "intente ganar, como haríamos nosotros en su lugar, porque, además, es un equipo que sabe jugar de una determinada manera".

El central Gorosito, así como el centrocampista Febas y el delantero Acuña, se han quedado apartados del entrenamiento como "precaución" para un encuentro en el que Ramis sólo tiene como baja por lesión al capitán, Álvaro Arroyo.

Ramis ha convocado a veinte jugadores de la plantilla para evitar contratiempos, entre los que se encuentra, una vez más, el delantero del filial Miguel Ángel, jugador que ya ha debutado con la camiseta albaceteña.

Pese a su ventaja en el marcador, plasmada con los goles de Leo Suárez y Dani Rodríguez, el Mallorca sabe que tendrá que sufrir en el Carlos Belmonte.