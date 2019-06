El Sporting Cambre denuncia discriminación en la final de la Copa de A Coruña

La final de la Copa de A Coruña masculina será en Riazor. La femenina, no. Así lo denuncia el Sporting Cambre, uno de los contendientes por el título entre las mujeres. El motivo esgrimido por la Federación Gallega de Fútbol, que en principio había confirmado que ambos partidos se jugarían el próximo lunes en el mismo escenario, es que el Dépor no permite que se disputen dos encuentros seguidos en el mismo día sobre el césped del estadio, por lo que el trasladado es el duelo entre el Cambre y el Narón, y no el de hombres entre el San Tirso y el Arteixo.

"Para nuestras jugadoras era un sueño poder afrontar este encuentro en el estadio del club de su ciudad y todo después del esfuerzo realizado para llegar a la gran final", se lamenta el Sporting Cambre en un comunicado, en el que afirma que el apsado 25 de marzo, cuando se celebró en la sede de la Federación Gallega el sorteo de la Copa de A Coruña, se comunicó que las finales, tanto la masculina como la femenina, se disputarían en Riazor. "El Sporting Cambre ha manifestado que no tendría problema en variar la fecha o la hora, y en lugar de disputarlo este fin de semana, esperar unos días", explica el club, "o incluso que se produzca un sorteo para dictaminar cuál de los dos encuentro juede jugarse en Riazor, pero no ha recibido alternativa". La institución cambresa asegura que las alternativas ofrecidas son los campos de Cerceda y A Gándara.

En una temporada de crecimiento del fútbol femenino, con el ascenso del Dépor Abanca a Primera División y la clasificación para cuartos de final del Campeonato del Mundo de la selección española por primera vez en su historia, todavía hay mucho camino hacia la igualdad real y el Sporting Cambre pide que se trate de la mimsa manera a ambas finales.