El Torneo del Obradoiro cerró la temporada de las escuelas

El colegio Obradoiro acogió el sábado la tradicional fiesta final de la temporada para las escuelas de hockey sobre patines con un torneo en el que lo importante es que todos los niños jueguen y se lo pasen bien, con medallas para todos los participantes. De hecho, los partidos no cuentan con marcador y no hay vencedores ni vencidos, como a lo largo de todo el curso en la liga de escuelas, que fue pasando por diferentes sedes. El sábado participaron el Cambre, el Carballo, el As Pontes, el Compañía de María Ferrol, el Borbolla, el Riazor, el Compañía de María y el organizador y anfitrión Obradoiro. Entregaron las medallas Julio Parga y Teresa Martínez.