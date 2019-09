España pasea su cetro mundial

La selección española de baloncesto fue recibida ayer por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela, donde trasladaron al combinado dirigido por Sergio Scariolo y a todo su cuerpo técnico su felicitación por el Mundial conquistado este domingo en China, el segundo de la historia de la selección masculina. Los campeones del mundo, acompañados por el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, aterrizaron sobre las 17.20 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de varias horas de viaje desde el país asiático. Una vez en tierra, se dirigieron directamente al Palacio de la Zarzuela.

El Rey se mostró emocionado por recibir a "una selección que ha dado tantas alegrías, siempre arriba". "Qué maravilla. En la semifinal nos tuvisteis a todos en vilo", reconoció, según fuentes de la Casa Real. "Nos hacéis sentir muy orgullosos, con todo el país detrás. Gracias por el esfuerzo a todos los que están y no están aquí pero que han jugado", añadió sobre los jugadores que en las ventanas contribuyeron a conseguir la clasificación para el Mundial.

"Lo que habéis demostrado no es solo deportivo, sino de valores humanos muy positivos para la sociedad en situaciones complejas. Eso deja un poso muy importante en la sociedad. Y hay una continuidad, hay futuro", apuntó.

Tras la visita al Jefe del Estado, la selección puso rumbo al Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Han sido muchas las sensaciones y las imágenes que nos habéis dejado. Cuando terminasteis el partido y empezaron a entrevistaros, hubo testimonios conmovedores, recordando a vuestros familiares y seres queridos, a aquellos que os estaban viendo desde España y a los que ya no están hoy con vosotros; tuvisteis un tiempo para recordarles y homenajearles", comenzó. En este sentido, recordó unas palabras que dijo el MVP del torneo, el base Ricky Rubio. "A mí me gustó mucho algo que dijo Ricky; ofreció el título a todos los españoles y dijo que esperaba que este título inspirara a la ciudadanía, que la vida no es solamente deporte, pero que el deporte ayuda en ocasiones a sobrellevar situaciones muy difíciles", indicó.

Tras las visitas institucionales, el grupo ha subido a un autobús descapotable e inició un recorrido que parte desde la calle Princesa, sigue por la Plaza de España, Gran Vía, Calle Alcalá, Plaza de Cibeles y Paseo de Recoletos, con final en la Plaza de Colón.

Un país ante el televisor

La final del Mundial de Baloncesto fue seguida por 6.168.000 espectadores de audiencia media en España y 46,5% de cuota de pantalla, máximo histórico de un partido de baloncesto en televisión, según datos de Kantar Media para Barlovento Comunicación. La audiencia acumulada del encuentro fue de 9,5 millones de contactos y se ha convertido en la segunda emisión más vista del año en curso. La anterior medalla de oro de España en el Mundial de Japón de 2006 obtuvo 3,6 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 47,6%.

El minuto de oro del partido se registró a las 15.55 horas con más de 8,5 millones de espectadores atentos al triunfo de la selección española, lo que supone el 55,8% de cuota de pantalla.

El promedio de los 28 partidos del campeonato retransmitido en Cuatro promedia el 11,5% de cuota de pantalla, con una cobertura acumulada de más de 18 millones, es decir, cerca del 41% de la población de España ha visto al menos un minuto. Los partidos disputados por la selección española han tenido un promedio del 20,0% de cuota y 2.131.000 de audiencia media.