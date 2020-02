A un punto de cuartos de final

Solo un punto más. El Deportivo Liceo roza los cuartos de final de la Liga Europea, que puede certificar hoy si gana o empata contra el Forte dei Marmi (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas). Un partido para olvidar la derrota del martes en Barcelona y para devolverle la moneda a los italianos, que les eliminaron el año pasado. Además, un triunfo permitiría que los verdiblancos se jugasen incluso el liderato del grupo en la última jornada en la pista del Oliveirense. Eso son palabras mayores y antes tendrán que deshacerse del segundo clasificado de la liga italiana, cuyo máximo peligro pasa por su goleador Federico Ambrosio, sin olvidarse de los españoles Jordi Burgaya y Martí Casas.

El año pasado, el Liceo quedó apeado en la primera fase de la Liga Europea. Los malos resultados le dejaron con el agua al cuello, pero llegaba a las últimas jornadas con esperanzas. Pero no dependía solo de sí mismo. En la quinta jornada, la misma que se disputa hoy, necesitaba que el Sporting venciera al Forte para después jugárselo a cara o cruz en la última contra los italianos. Pero eso nunca pasó porque los transalpinos y los portugueses empataron a cero. Cuanto menos sospechoso. Los verdiblancos nunca se quejaron, es más, se echaron la culpa a sí mismos. Pero el 0-0 no es un resultado muy habitual en el hockey sobre patines. En los últimos cinco años, por ejemplo, solo se dio ese marcador en dos partidos de la OK Liga (Lloret-Caldes de la 2018-19 y Vilafranca-Lloret de la 2016-17) y en uno de Europa (semifinales entre Barcelona y Oliveirense en la 2016-17).

El club quiere que las gradas se tiñan de verde por lo que podrán entrar gratuitamente al Palacio todos aquellos aficionados que acudan al partido con una prenda verde. Además, aprovechará para vender físicamente los abonos para la Copa del Rey. Hasta el momento solo se podían comprar vía online, primero para los socios verdiblancos y después para los abonados del Deportivo que pagaron los cinco euros para serlo también del Liceo. Ya se han despachado más de mil y la próxima semana se abrirá la venta al público en general.