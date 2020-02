El Real Madrid, a la final de la Copa con un sensacional Campazzo

El Real Madrid, con un sensacional Facundo Campazzo, pasó por encima del Valencia Basket (91-68) en la primera semifinal de la Copa del Rey, que se celebra en el Martín Carpena de Málaga. El conjunto blanco dominó de principio a fin a su oponente basado en la dirección magistral del base argentino y a una incontestable superioridad en el rebote. Campazzo terminó el partido con 31 de valoración gracias a 15 puntos, 9 asistencias y 7 recuperaciones.



A base de triples

El equipo madridista inició el choque con un parcial de 9-0 gracias a cinco puntos de Facu Campazzo. El Valencia solo respondió a través de Doonerkamp (9-5) y llegó a situarse a dos tras una canasta de Colom (9-7). Pero un 6-0 tras un triple de Causeur, el francés invisible, ese jugador al que Pablo Laso sabe exprimir, puso un 15-7 tras la salida de un tiempo muerto. Este acto se cerró con otro triple de Campazzo, el cuarto para su equipo, por ninguno del rival (18-11).



Taylor marca distancias

El dominio blanco se mantuvo en el segundo cuarto. El abrumador dominio en el rebote (27 por 15) y el acierto de Jeff Taylo -cinco puntos en el arranque del segundo cuarto- dispararon al Real Madrid en el marcador, que llegó a tener una renta de 15 puntos (28-13). La casi nula aportación de los exteriores del Valencia fue un peso que no pudieron superar. Bojan Dubljevic, con cinco puntos consecutivos, puso el 28-20, pero los taronja ya no anotaron en todo el segundo cuarto y se fueron al descanso con 14 puntos de desventaja (34-20), un 1 de 10 en triples y con 12 rebotes menos capturados que su rival, al que concedieron 11 en ataque.



El mago Campazzo

Facundo Campazzo es, sin duda, el termómetro del Real Madrid. Sergio Llull no ha tenido más remedio que dar un paso atrás ante el espectacular momento de forma del argentino. Finalizó el tercer cuarto con 9 asistencias y 7 recuperaciones, además de 15 puntos para un total de 30 de valoración. Sublime. El Valencia no tuvo más remedio que convertirse en un espectador de lujo de la exhibición del 7 blanco. Prácticamente no hubo partido en el tercer período. El Madrid se fue hasta los 26 puntos de renta (67-41) al filo de este período. Bajo los aros se mantenía el dominio de los hombres de Pablo Laso (32 rebotes por 20 de su rival), lo que le permitió disfrutar de muchas segundas opciones y correr a campo abierto, sumando 13 puntos tras las pérdidas de su oponente. Se rindió demasiado pronto el conjunto naranja ante la superioridad madridista.



Máxima de 30 puntos

Los secundarios del Real Madrid ganaron protagonismo en el último cuarto. Consumido un minuto y medio del mismo, Campazzo se fue al banco escuchando la ovación más unánime de todo el campeonato. En menos de 23 minutos, el argentino logró un 31 de valoración. Los blancos llegaron a disfrutar de 30 puntos de ventaja (78-48) en un tramo final donde Nico Laprovittola, el hombre que firmó el año pasado con el Joventut la actuación más sobresaliente de la historia de la Copa del Rey, disfrutó de sus primeros minutos en el torneo de 2020. Además, Felipe Reyes batió otro récord: superó a Juan Carlos Navarro con 34 victorias el récord del catalán en la Copa. Al final, 91-68 en el marcador en el partido más desigual de la edición de 2020.