Shehda, campeón de la Copa Princesa con el Vendrell

El Vendrell se proclamó ayer campeón de la Copa Princesa de hockey sobre patines, título del que fue partícipe el portero coruñés Álvaro Shehda. El conjunto dirigido por Josep Lluis Delriu se impuso en una épica final al Shum. Los tarraconenses perdían por dos goles a dos minutos para la conclusión, cuando Gerard Miquel recortó. Xavi Costa empató a nueve segundos para la bocina. En la prórroga decidió el gol de Manu Necchi (5-6).

Álvaro Shehda debutó en la OK Liga con el Liceo, donde le tocó vivir a la sombra de Xavi Malián, pero siempre aprovechó las ocasiones de las que dispuso para salir a la pista. Después decidió dar el paso al Alcobendas, donde estuvo dos temporadas. En la primera consiguió el ascenso a la OK Liga y en la segunda, de vuelta en la elite, el conjunto madrileño no pudo mantenerse, momento en el que volvió a hacer las maletas para fichar por el Vendrell, uno de los favoritos de la OK Plata y candidato al ascenso como líder destacado del grupo sur.