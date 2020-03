Un Madrid-Barça bajo presión

Como el fútbol es un estado de ánimo, las imágenes de los entrenamientos previos al Clásico de hoy en el Bernabéu, al menos de la parte abierta a los medios de comunicación, puede dar una pista de las sensaciones de los dos equipos. Mientras que los jugadores del Barcelona escenificaron un pasillo de collejas por el que hicieron pasar a Quique Setién y sus ayudantes, el habitualmente dicharachero Zinedine Zidane asistía serio y solitario a los ejercicios de sus hombres. Tras la semana europea, ninguno de los dos puede presumir de buen momento, por lo que el partido de hoy puede convertirse en pesadilla o trampolín.

Las palabras de Quique Setién ejemplifican las diferencias entre los dos equipos:"Para el Madrid este partido es vital, mucho más que para nosotros". Los dos puntos de ventaja dan un colchón al Barça, pero Zinedine Zidane ejerce su turno de réplica: "Ninguno se juega más porque después quedan doce partidos. No pienso que vamos a perder porque no es mi filosofía. Pase lo que pase vamos a seguir peleando".

Zidane también respondió a las críticas por su gestión del partido frente al Manchester City. Y concretamente sobre la suplencia de Kroos:"Siempre cuando hay un mal resultado se busca algo, pero estoy convencido de que no perdimos porque no estaba Kroos". El francés tampoco se inmutó ante la pregunta si una temporada sin títulos pude comprometer su continuidad:"Eso hay que preguntárselo a otros".

De momento, Zidane mandó algún mensaje con una convocatoria en la que no figura Jovic y sí, por contra, el hasta ahora olvidado Mariano, sin un solo minuto en Liga. El Madrid necesita gol (lleva 16 menos que el Barcelona) y, ante la sequía de Benzema en las últimas jornadas, el técnico busca alternativas. Para el once inicial, siempre que mantenga el esquema con cuatro centrocampistas, la principal duda se plantea entre Vinicius y Bale como acompañante del 9. Zidane no se excusó por la baja de Hazard."Durante cuatro meses ganamos partidos sin él", recalcó el técnico.

La gran novedad en la convocatoria del Barça es Jordi Alba, que recibió el alta médica por su lesión muscular una semana antes de lo previsto. Setién señaló que "las sensaciones son positivas y lo único que hay que decidir con él es si saldrá de inicio. Desde luego está con confianza". El técnico barcelonista, que ya ganó en el Santiago Bernabéu con el Betis, sí dejó claro cual será la actitud de su equipo: "Seremos atrevidos". Para ello podrá contar con Piqué, recuperado de sus molestias en el tobillo y clave en la salida del balón. La duda es quien será su acompañante en el centro de la defensa, Lenglet o Umtiti.