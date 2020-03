El Leyma, a puerta cerrada; cancelaciones en atletismo, natación y piragüismo

Los equipos coruñeses de categoría nacional confirmaron ayer que jugarán sus partidos de las dos próximas semanas a puerta cerrada. Uno de los afectados será el Leyma Coruña, que recibirá el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas) al Canoe sin público en las gradas. Otro, el filial del Deportivo Liceo en la OK Plata, con visita a A Coruña el sábado del Manlleu. La Federación Española de Patinaje, que hoy emitirá un comunicado, dejó abierta la puerta a posibles cancelaciones si los dos equipos así lo acuerdan, aunque recomienda jugar. En esta categoría el Compañía viaja a Vilafranca y el Dominicos, a Vilanova. Como local también jugará el Calasancias contra el Dumbría, en el pabellón colegial el sábado a las 19.00 horas. Al Maristas le toca viajar a Valladolid para medirse el domingo al San Isidro; el OAR se enfrenta al Seis do Nadal, el Viaxes Amarelle juega en Ourense y el Zalaeta, en Gran Canaria. Otras competiciones fueron directamente canceladas, como los Campeonatos de España sub 16 y sub 20 de atletismo, el Campeonato de España infantil de natación o el Campeonato de España de fondo de piragüismo.

Hoy, en una reunión de las federaciones con la Xunta, se prevé que se tomen medidas con respecto al deporte base. Muchos ya han pedido su aplazamiento, pero dependen de lo que se decida esta tarde. También la Asociación de Clubes Coruñeses se juntará el sábado para tratar este tema y sus posibles consecuencias.