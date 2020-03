Vicente Del Bosque y Fernando Alonso se enzarzan por el coronavirus

La crisis del coronavirus que azota España está provocando que algunas personas de lo más relevantes hayan lanzado sus opiniones con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de contener una enfermedad ya descontrolada en el país.

El bicampeón del mundo del Fórmula Uno Fernando Alonso ha sido uno de los críticos con la acción del Ejecutivo, al que acusa de tibieza y de no querer asumir medidas más drásticas, entre otras cosas. El piloto asturiano afirmó en relación a la gestión del Covid-19 que están llevando a cabo las autoridades: "No se pillan los dedos ni queriendo".

Pero, el enfado de Alonso tuvo respuesta por parte de otra leyenda del deporte español. El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque explicó en los micrófonos de Cope cómo está viviendo estos días de confinamiento y reveló estar "preparando los papeles de Hacienda y pagos". El presentador Juanma Castaño le informó en ese momento de que el Gobierno estaba trabajando para lanzar un paquete de medidas con el fin de que la población no tenga que pagar demasiado, haciendo así más suave el varapalo económico que presumiblemente se aproxima.

Entonces, Del Bosque dejó ver ese lado social que le caracteriza: "Los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que les corresponde. Por justicia social". Y después, quiso lanzar un mensaje duro con aquellos que han sido críticos sin cotizar en España. "He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", dijo el exseleccionador sin citar a nadie en concreto.

Sin embargo, Castaño percibe que esa crítica puede hacer alusión a las palabras de Fernando Alonso, único identificable, y se lo pregunta directamente, sin rodeos, pero Del Bosque no quiere dar detalles y dice hablar "en genérico".

El salmantino quiso cerrar el asunto apoyando la difícil tarea que tienen todas las autoridades en tiempos tan complicados como los que vivimos en la actualidad. "Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad? Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros", concluyó el exseleccionador.