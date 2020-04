El mundo del fútbol llora a Radomir Antic

El mundo del fútbol despidió con mucho cariño y afectado por la noticia de su fallecimiento al serbio Radomir Antic.

- Diego Simeone (técnico del Atlético de Madrid): "Nos has dejado una entrañable huella como atléticos. ¡Te recordaremos hoy y siempre! Gracias Mister, gracias Radomir".

- Paulo Futre (exjugador del Atlético de Madrid): "Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. No tengo palabras para esta Leyenda eterna del Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz Míster", escribió Futre en sus redes sociales.

- Fernando Torres (exjugador del Atlético de Madrid): " Nos ha dejado Antic, un hombre que dignificó la profesión de futbolista, historia de nuestro Atleti, campeón y leyenda rojiblanca porque Radomir siempre estará en los corazones de todos los atléticos. Mis condolencias y todo mi ánimo para sus familiares y amigos. DEP

- Koke Resurrección (capitán del Atlético de Madrid): "Triste por la pérdida de Radomir Antic. Hoy se va una leyenda de nuestro Atleti. La grandeza del club siempre estará representada en personas como él. Mucho ánimo a la familia y amigos. Descanse en paz".

- Kiko Narváez (exjugador del Atlético de Madrid): "Es un día muy triste. Se ha ido un hombre del fútbol, un grandísimo entrenador y aún mejor persona. Siempre sentí su confianza y jamás olvidaré lo que conseguimos con aquel Atlético de Madrid que ha quedado para la historia".

- José Francisco Molina (exjugador del Atlético de Madrid): "Siento mucho la pérdida de Radomir. Siempre me ayudo mucho y supo sacar lo mejor de mi como jugador. Pudimos compartir varias temporadas y un maravilloso Doblete que estará siempre entre mis mejores recuerdos. Mi más sincero pésame para su mujer Vera y sus hijos Dusan y Ana".

- Juan Vizcaíno (exjugador del Atlético de Madrid): "Lo primero y más importante: quiero dar el pésame a su familia. Se va un gran entrenador, pero sobre todo se va una gran persona. Hemos mantenido la amistad hasta el final, era un gran tipo. Insisto en dar mis condolencias a su esposa e hijos".

- Toni Muñoz (exjugador del Atlético de Madrid): "Triste pérdida de un gran entrenador que nos hizo disfrutar mucho en nuestro querido Atlético de Madrid. Descanse en paz".

- José Luis Pérez Caminero (exjugador del Atlético de Madrid): "Quiero darle el pésame a toda su familia. Descanse en paz. Nos ha dejado uno de los entrenadores más influyentes en el fútbol moderno".

- Tomás Reñones (exjugador del Atlético de Madrid): "Se va un amigo, es una gran pérdida para todos los atléticos. Fue un grandísimo entrenador que nos llevó a lo más alto y que hizo historia con el Atlético de Madrid. Estoy desolado. Quiero mandarle mucho ánimo a su familia y expresarle mis condolencias".

- Delfí Geli (exjugador del Atlético de Madrid): "Es una noticia muy dura. Solo puedo darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros, por hacerme feliz sobre el terreno de juego, por dejarme disfrutar de unos años increíbles junto a él y mis compañeros. Hoy se nos ha ido un grande del Atlético".

- Veljko Paunovic (exjugador del Atlético de Madrid): "Mi mundo se ha vuelto a estremecer igual que hace seis años, cuando perdí a mi padre. No tengo palabras para describir nuestra relación y cuánto he aprendido de él como jugador, ahora como entrenador, y más importante, como persona. Nada podrá suplir las tardes de fútbol en su casa en compañía de su mujer Vera y su maravillosa familia, y las continuas lecciones que emprendía desde su sillón captando detalles de fútbol con sus expertos ojos. Le encantaba el fútbol y la gente, con la que siempre era alegre y generoso. Para siempre en nuestras corazones".

- Sergio Ramos (jugador del Real Madrid): "Hiciste más grande al Atleti, hiciste más grande nuestra rivalidad. Adiós a una trayectoria única: Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, entre otros. DEP Radomir Antic".

- Míchel (exjugador del Real Madrid): "Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabias pero no está de más que te lo lleves para siempre", escribió Míchel en sus redes sociales. Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. Descansa en paz".

- Iker Casillas (exjugador del Real Madrid): "Un día más tengo que dar el pésame a todas aquellas familias que están perdiendo un ser querido. También, acordarme de la familia y amigos de Radomir Antic. Mucho ánimo y fuerza! Descansa en paz".

- Fernando Sanz (exjugador del Real Madrid): "Triste noticia. Está siendo todo muy duro. Mister tienes esperando a un gran amigo para seguir hablando de lo que más os gustaba... mi más sentido pésame y cariño para la familia de Radomir Antic. DEP".

- Joaquín Caparros (técnico): "Ha fallecido una leyenda de los banquillos de nuestra liga. A parte de ser un magnífico entrenador, me consta que era una persona maravillosa. Un abrazo para toda su familia y amigos. Descanse en paz, Antic".

- Miguel Ángel Portugal (técnico): "Se nos fue Antic un tipo elegante en todo. Yo jugaba en el Burgos la primera vez que me enfrenté a el en Zaragoza con Boskov de entrenador. Al final del partido se acercó a mi para decirme que Boskov quería ficharme. Y fue verdad pero no para el Zaragoza sino para el Madrid. DEP".