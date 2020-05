Una 'casa de papel' para judokas

Están Río y Tokio. Incluso Madrid, Barcelona, Dallas o Dublín. Pero en esta Casa de papel no se atraca la Fábrica de Moneda y Timbre y el equipo tampoco va enfundado en los conocidos monos rojos. Llevan kimonos, blancos o azules, porque son judokas y su objetivo es encerrar entre rejas a pereza y dificultades para subir un grado de cinturón. Es el proyecto que desde hace unas semanas desarrolla el Club UDC con sus alumnos, que a través de un sistema de puntos se superan, disfrutan y aprenden.

El juego está adaptado a cada nivel y la puntuación varía en función del cinturón al que se opta (blanco-amarillo 300 puntos; amarillo 350 y así sucesivamente). Cada alumno eligió su alias y para ir sumando cada semana tiene que superar diferentes pruebas como asistir a las clases online, pero también otros que amplían sus conocimientos como la visualización de combates, lecturas recomendadas y profundización en los valores judokas.

El UDC ha seguido muy activo desde que comenzó la crisis del coronavirus. Primero llevaron a cabo un juego en el que los niños tenían que ayudar a un agente secreto a salvar el mundo con una serie de misiones secretas. Después dieron un paso más y ofrecieron clases telemáticas para ya en el mes de mayo empezar con el juego para premiar el esfuerzo. Los mayores incluso han retomado los entrenamientos presenciales en espacios abiertos pero sin contacto físico. Los pequeños tendrán que esperar mientras que en septiembre esperan recuperar su actividad habitual tanto en el club como en los colegios.

"Otras actividades están recuperando la normalidad con el plan de desescalada, pero el judo no", se lamenta en un comunicado el Judo Club Oleiros. "¿Cuándo se podrá volver a hacer judo?", se preguntan y recalcan que se trata de un deporte que reúne más de 100.000 licencias en España, el cuarto en número, pero que sin embargo es "uno de los grandes olvidados", sin mención en ninguna de las fases de la desescalada. "No es por falta de actividad en las Federaciones que han enviado propuestas para, de forma segura, ir iniciando la actividad", continúa el comunicado que precisa que no se sabe si "en septiembre se podrá empezar la actividad en los clubes y colegios". Por último también destaca que en la elite, aunque los deportistas han vuelto a entrenar, al no poder hacerlo con un compañero es "como el fútbol sin balón".