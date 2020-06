Zidane: "Me molesta que al final se habla solo de los árbitros"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró tras ganar a la Real Sociedad que la victoria era "merecida" y que, sin querer entrar en polémicas sobre el arbitraje del duelo, sí le molestaba que "al final" sólo se hable del tema arbitral cuando gana su equipo.

"Lo que me molesta es que al final se habla sólo de los árbitros, parece que no hemos hecho nada en el campo, pero la polémica no la vamos a controlar. Ganamos en el campo y hoy creo que la victoria es merecida", señaló Zidane en rueda de prensa.

El francés indicó que "no" había visto las tres jugadas polémicas del partido, pero opinó que Estrada Fernández había acertado. "Hay penalti y creo que en el gol, Karim la toca con el hombro", apuntó. "Esto son cosas del árbitro y como siempre no me meto, él hace su trabajo y nada más. Tengo que respetar estas cosas y pensar únicamente en lo que hicimos. Es una victoria merecida, que es lo más importante para nosotros", recalcó.

'Zizou' advirtió que le gustaría "hablar del partido". "Del resto no puedo decir nada", declaró. "Yo no soy el árbitro. Ha visto la imagen y que estaba en posición de fuera de juego y que molestaba a Courtois, y la regla es pitarlo", subrayó sobre el gol anulado a la Real Sociedad con 0-1 en el marcador.

"No hemos conseguido nada. Son tres victorias, pero sabemos que va a ser complicado hasta el final porque hay equipos muy buenos en esta liga. Tenemos que seguir con la buena dinámica, los jugadores están respondiendo bien, pero queremos siempre más. Hay que destacar nuestra actitud, hemos sido un equipo que quería ganar desde el minuto 1", subrayó Zidane.

Preguntado por Sergio Ramos y el golpe en la rodilla que le hizo retirarse del partido en el segundo tiempo, recalcó que al andaluz le dolía "mucho" tras el encuentro. "Pero creo que es solo el golpe, esa es la buena noticia", explicó.

"No solo eso, creo que es el mejor defensa del mundo", replicó sobre si era el mejor lanzador de penaltis del mundo después de llevar 20 consecutivos anotados con el de este domingo. "Lo que está consiguiendo desde hace muchos años es impresionante y tiene un carácter de siempre querer más y es lo que transmite al equipo", añadió.