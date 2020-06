Kyrgios, que dice que fue una decisión estúpida, y Gaudenzi critican a los jugadores

De momento, el "mea culpa" más claro ha sido el de Georgui Stoimenov, agente de Dimitrov.

"Hemos cometido errores y no mantuvimos la disciplina de forma suficiente", declaró Stoimenov a la emisora búlgara bTV.

El australiano Nick Kyrgios, conocido por ser el chico malo del circuito ATP, ha sido más contundente al decir en Twitter que "fue una decisión estúpida seguir adelante con la exhibición".

Aunque deseó una rápida recuperación a los infectados, afirmó: "Esto es lo que pasa cuando uno no cumple todos los protocolos". Y añadió en mayúsculas: "ESTO NO ES UNA BROMA".

También el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour. En declaraciones al New York Times, cree que esta experiencia servirá para que los eventos sean más seguros en el futuro.

"Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo de la ATP.

"Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", añadió.

La ATP anunció la semana pasada el calendario para los próximos meses, con la reanudación del circuito profesional el próximo 14 de agosto con el torneo de Washington.