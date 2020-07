A Coruña acogerá el Campeonato Gallego absoluto en agosto

Las competiciones que se habían visto paralizadas por la crisis provocada por el coronavirus poco a poco van restableciéndose y ayer la Federación Gallega de Atletismo aprobó el calendario para los próximos meses, siempre supeditado a que las condiciones sanitarias del momento sean favorables y las autoridades den el visto bueno a su celebración. Así, en el mes de agosto A Coruña tendrá la gran cita con el atletismo autonómico al acoger, en dos días 29 y 30 (con posibilidad de tres) el Campeonato Gallego absoluto en la pista universitaria del Elviña. En 2018 ya habían sido el escenario de su primera cita importante después de 20 años, los que llevaba el tartán sin labores de mantenimiento. Tras la reforma, Elviña repetirá solo dos años después con un campeonato que también servirá para las categorías sub 18, sub 20 y sub 23. Cuatro en uno. Debido al parón, la Federación habilita dos tomas de control (15 y 21 de agosto) para realizar las marcas mínimas exigidas para poder participar en la prueba. Además, fijó para el día 26 de septiembre el Campeonato Gallego sub 14 y sub 16 y para el 26 y 27 del mismo mes, el Campeonato Gallego máster, aunque estas dos todavía sin una sede determinada. Para noviembre quedará la Liga y los Gallegos tanto de marcha como de pruebas combinadas. Y todavía trabaja para encajar los de ruta.