Víctor Fernández: "Estamos en un fútbol adulterado, huele a podrido"

Víctor Fernández cargó ayer con dureza contra LaLiga tras el caos generado a raíz del aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada el 20 de julio, un encuentro cuya disputa el pasado viernes fue el mayor "esperpento" que jamás vio el actual técnico del Zaragoza a lo largo de su larga carrera en los banquillos. "Ahora todos creemos que el tema del Fuenlabrada terminó con ese partido del viernes, que fue el gran partido de la mentira. Yo en mis 30 años en el fútbol profesional no he visto un esperpento como el que se vivió el otro día, cómo se jugó ese partido y por qué se tuvo que jugar. Fue alto terrible y un atropello a la integridad y a la pureza de la competición", recalcó Víctor Fernández. "Ahora, con todos los recursos y las argumentaciones, hay que esperar a ver qué determina el CSD, LaLiga y la Federación Española", añadió el entrenador del conjunto maño, convencido de que el desenlace de la presente temporada está "absolutamente adulterado". Tanto, que "huele a podrido".

Se queja, sobre todo, por no poder contar para los play off con su goleador Luis Suárez, una vez que el Watford no aceptó ampliar más tiempo su cesión en el equipo aragonés. "El Zaragoza quiere conseguir sus logros en el campo pero nosotros hemos sido víctimas de esa situación. Eso sí que es jugar en desigualdad, eso sí que es adulterar también la competición, como aquellos que defienden que teníamos que jugar todos a la misma hora en la última jornada. Se ve que estamos inmersos en un fútbol absolutamente adulterado y podrido, es que huele todo a podrido -insistió Víctor Fernández-. Son situaciones esperpénticas, rocambolescas , que rayan lo grotesco. ¿Cómo se ha jugado este partido Dépor-Fuenlabrada? ¿Cómo tenemos que afrontar la competición, que nos quieren obligar a concentrarnos? Todo esto ya raya lo esperpéntico".

El técnico respalda "absolutamente" la actuación del Zaragoza en los despachos, con requerimientos a LaLiga, Federación y CSD para que se cancele un play off que, en opinión del entrenador, no tiene sentido porque no se afrontará en igualdad. "Estoy absolutamente de acuerdo con lo que está haciendo el club. El Real Zaragoza no puede dejar que le pisoteen y le humillen. Es una cuestión de dignidad", sostiene. Víctor descarta negarse a jugar. "Quiero jugar y competir pero su negligencia me ha generado un problema que quiero que me resuelvan", espeta a LaLiga el técnico del equipo maño.