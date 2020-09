Pjanic: "Podemos conseguir todo, este equipo es enorme"

El nuevo jugador del FC Barcelona Miralem Pjanic ha asegurado que el equipo actual es capaz de "conseguir todo" si juega unido y une sus fuerzas, pues la plantilla es de una "enorme calidad" y sigue contando con un Leo Messi, con quien sueña con jugar, al que no ve con otra camiseta y sí dando el "cien por cien" con la elástica blaugrana.

"Jugar para este equipo es lo máximo que puedo lograr. Lo importante es que este reto me haga jugar bien y pueda hacer felices a los seguidores. Aquí debes jugar bien y conseguir títulos. Y pienso que con este equipo podemos cumplir todos los objetivos, la calidad es enorme. He visto a este equipo y tenemos juventud y experiencia y es una gran mezcla", celebró en su presentación.

Primero, antes de prometer nada más en balde, quiere adaptarse y darlo todo para lograr esos objetivos que ve al alcance de sus manos. "Quiero conocer a mis compañeros, a fútbol sabemos jugar todos. Pero quiero conocerles en el campo, y que ellos me conozcan a mí. Quiero hacer jugar al resto, y el centro del campo Busquets-Iniesta-Xavi era un sueño, era una belleza y algo increíble. Pero el actual, es muy bueno. No le pongo límites", se sinceró.

"Quiero adaptarme lo más rápido posible a esta Liga, aprenderé el idioma para comunicarme mejor. El grupo es muy importante y los éxitos serán de todos, si damos todos el máximo, nos divertiremos", explicó en este sentido.

Pjanic, de 30 años, llega procedente de la Juventus de Turín, en un fútbol italiano en el que estaba ya estancado, con paso previo por la Roma. "Salir de la 'Juve' es muy difícil, es un gran club que me ha ayudado mucho a crecer. Pero los futbolistas necesitan retos, y tras ganar todo en Italia necesitaba un reto y jugar en el Barça siempre ha sido mi sueño. Poder jugar en otro equipo que no fuera la 'Juve', solo podía ser el Barça", señaló.

"Es un orgullo para mí estar aquí, estoy muy feliz de estar aquí. Intentaré llevar al club donde debe estar y ganar títulos. Era un sueño para mí jugar aquí, estoy en el equipo más grande y para mí es un orgullo. Quiero jugar mi fútbol y ayudar a un Barça que para mí ha sido un referente. Verles jugar era increíble. Quiero compartir mi fútbol para seguir dando placer a quienes nos vean", aportó.

Preguntado por el año en blanco del Barça, y el duro 2-8 ante el Bayern de Múnich en la 'Champions', aseguró que hay que "mirar adelante". "Encontraremos la motivación para seguir siendo un club grande. Hay que construir un futuro juntos y compartir vestuario con Messi es un sueño enorme, para mí. Estoy muy motivado, quiero empezar a jugar y a ganar. Debemos construir un grupo sano y constante, así podremos volver a tener un gran fútbol", detalló.

El futuro de Messi

El centrocampista bosnio tiene claro que uno de los puntos a favor de fichar por el Barça es Leo Messi, que finalmente sigue en el Camp Nou pese a pedir su salida. "Seguí todo el caso desde fuera, pero no veo a Leo en ningún otro sitio que no sea el Barça. Ha nacido aquí, ha ganado todo aquí, y espero que su salida acabe bien", auguró.

"Es un enorme jugador, pese a que hay decepción tras una derrota, está en su casa aquí y verle con otra camiseta sería extraño. Creo que está feliz, al cien por cien, y es el mejor de todos los tiempos. Es importantísimo que siga aquí y con él intentaremos ganar muchos títulos. Es una suerte compartir vestuario con un extraterrestre como él. Será divertido, y me quiero divertir con él y con todo el equipo. Creo mucho en el espíritu de grupo, es muy importante para conseguir los retos", añadió.

Por otro lado, a nivel personal, reconoció que le hubiera gustado llegar a Barcelona seis años antes. Pero llega ahora, en la nueva etapa con Ronald Koeman en el banquillo. "Es un entrenador que ya ha demostrado muchas cosas. Espero añadirme al grupo, trabajar con todos, y veremos de qué manera querrá jugar y cómo me querrá utilizar. La temporada es larga y estoy a su disposición. Jugando con doble pivote, llegamos a la final de la 'Champions' con la Juventus. Pero puedo jugar en todo el centro del campo", explicó.

En cuanto al coronavirus, del que se contagió y que ya ha superado, ha asegurado estar cada vez mejor. "No me ha gustado dar positivo, es una cosa que no esperaba. Me sentía bien, pero me tuve que quedar en Turín, trabajé en casa en mi gimnasio. Tenía contacto con el 'staff' del Barça, me hubiera gustado estar aquí pero no pude hacer otra cosas que cumplir la cuarentena. A partir de mañana, me incorporo al grupo y a ver si el sábado puedo jugar un rato. Pero estoy cada vez mejor", recalcó.