Ivanna Román, plata en jabalina

La Escuela de Lanzadores de A Coruña se apunta un nuevo éxito a su palmarés gracias a la medalla de plata conseguida ayer por Ivanna Román en la prueba de lanzamiento de jabalina en el Campeonato de España sub 23 que se está disputando en Sevilla. Es la segunda en apenas dos semanas después del subcampeonato nacional absoluto de su compañera de entrenamientos Carmen Sánchez Parrondo. La atleta de Betanzos, que compite por el Ría de Ferrol, amplía también su repertorio, con medallas a su paso por todas las categorías pese a que este es su primer año como sub 23. Jornada redonda para el atletismo coruñés porque, además, tanto Elian Numa López como Lucas Fernández Eiroa, ambos del Coruña Comarca, pasaron el corte al clasificarse para la final de 800 metros que se disputará hoy, cuando también competirá María Ezquerro, del Sada, en la final de disco.

A Ivanna Román fue a la que le tocó romper el hielo y abrió bien el camino. Hay que tener en cuenta que tanto ella como sus compañeros del grupo que dirigen los Raimundo Fernández, padre e hijo, han tenido muchos problemas para entrenar después del confinamiento pues las pistas de INEF, donde normalmente tienen instalada su sede, no llegó a abrir sus puertas y Elviña no está preparada para los lanzamientos. Entre parques y playas hicieron lo que pudieron y, de momento, los resultados son buenos. La betanceira, no obstante, no puso repetir los 44 metros con los que hace unas semanas batió su mejor marca personal. Se quedó en 41,46, por los 42,38 de la ayer ganadora, Andrea Benedito. Tercera fue Sylvia Mathilde Corre, también con 41,46. Desempató el segundo mejor lanzamiento, de 41,33 de la coruñesa por los 40,20 de su rival.

La tarde para la representación coruñesa siguió con buen pie con las semifinales de los 800 metros. En la primera, Lucas Fernández Eiroa. En la segunda, Elian Numa López. Se clasificaban los tres primeros más los dos mejores tiempos. Eiroa fue cuarto con 1.54.45 y tuvo que esperar. López fue tercero con 1.54.85. Y eso significaba que los dos compañeros de equipo, que estuvieron juntos de concentración en Sierra Nevada después del confinamiento, estaban dentro. Los dos pupilos de José Carlos Tuñas lucharán por las medallas hoy a partir de las 18.45 horas.