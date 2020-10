'Huesos' para el Barcelona, que recibe al Sevilla, y el Madrid

Las buenas sensaciones del Barcelona de Ronald Koeman tienen hoy en el Camp Nou otra prueba exigente ante el Sevilla (21.00 horas) , que medirá la madurez de un proyecto que aprobó con nota los dos primeros exámenes de la temporada contra el Villarreal y el Celta. No se respira todavía euforia en el entorno azulgrana, pero sí cierto optimismo. Quizá porque las expectativas eran bajas antes del inicio del curso o, simplemente, porque después del 2-8 contra el Bayern de Múnich la moral estaba por los suelos.

El Sevilla será el tercer y último test antes del parón por selecciones, siendo el más complicado de este primer tramo, por lo que sumar un pleno de nueve puntos en los tres primeros partidos ligueros daría argumentos a los que creen que hay motivos para la esperanza. No se esperan muchos cambios en la alienación de los locales, más allá de la entrada del uruguayo Ronald Araujo, mientras que el lateral estadounidense Sergiño Dest, fichado esta semana, podría estrenarse, aunque el Barcelona está a la espera de poder tramitar su licencia.

"No sirve de referencia lo del año pasado, es un partido nuevo. El rival está muy bien, nuevo entrenador y energía renovada, están mostrando cosas muy buenas. Cada partido es nuevo y una nueva oportunidad. Tenemos que pensar en hacer un gran partido ante un magnífico rival y ser capaces de llegar al límite, no hay otra opción de enfrentarse al Barcelona. Hay que llegar al límite en todos los sentidos futbolísticos, pero lo pasado anteriormente no nos va a ayudar", dijo Lopetegui en rueda de prensa.

El Madrid, por su parte, volverá a tener enfrente un rival que se le ha atragantado en los últimos años cuando visite esta tarde (16.00 horas) al Levante, otro equipo que fue capaz de batirle antes del parón por el coronavirus la pasada temporada y que le opuso mucha resistencia en sus últimos enfrentamientos.

El arranque del actual campeón tampoco ha dejado buenas sensaciones, más allá de los primeros 45 minutos en su debut en el Reale Arena porque ante el Betis y el Valladolid, otros dos equipos que han sabido incomodarle en últimamente, sufrió para sacar los tres puntos y su fútbol dejó mucho que desear. Todo ello aumenta el optimismo del Levante para dar otra sorpresa.

Zidane afronta también este tercer partido en ocho días con la mala noticia del aumento de la enfermería, que ha afectado además a jugadores claves en cada una de las parcelas del equipo. En el Villamarín perdió a Toni Kroos, en la víspera del duelo ante el Valladolid al deseado Hazard, este viernes a Dani Carvajal y ayer a Odriozola.