Aplazados los dos próximos partidos del Liceo

A la Federación Española de Patinaje le estalla en las manos una bomba después del revuelo que levantó por la obligación de la Xunta de realizar test para jugar en Galicia. En las tres competiciones nacionales de hockey sobre patines y en solo tres semanas se han suspendido 27 partidos. Entre ellos, dos del Liceo, el de hoy en Voltregá y el del próximo viernes contra el Palafrugell, en ambos casos por positivos en el equipo rival. Los de Sant Hipòlit ya se habían perdido las dos últimas jornadas por otro contagio en la plantilla y aunque el lunes habían retomado los entrenamientos con normalidad, uno de los jugadores empezó a encontrarse mal y ayer dio positivo, lo que activó el protocolo de la Federación para que el Liceo ya no viajara a Cataluña. Ahora están pendientes de pasar nuevas PCR que confirmen el diagnóstico. El Palafrugell, por su parte, anunció ayer otro caso, lo que obliga a cancelar tanto su duelo contra el Lloret de este fin de semana como el del próximo en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Lo primero es que los jugadores afectados se recuperen lo antes posible y sin mayores consecuencias. Después, encontrar nuevas fechas para estos dos partidos no va a ser nada fácil para el equipo que dirige Juan Copa, con un calendario ya muy apretado de por sí. La incógnita es la competición europea. En la liga continental se han aplazado todos los partidos de la primera jornada salvo los que enfrentan a equipos españoles contra portugueses, por lo que el Liceo, en principio, sí jugará el 7 de noviembre en Oporto, el que a día de hoy será su próximo encuentro después de tres semanas sin jugar. La situación actual de la competición abre el debate de si la elección de una liga regular de 30 jornadas fue la mejor para una situación que se preveía que se iba a complicar según avanzaran el otoño y el invierno. Una primera fase de grupos, con menos partidos (menos presión para los aplazamientos), y un play off en primavera fue la alternativa propuesta por el Liceo, que ayer anunció que todos los test realizados esta semana, tanto del primer equipo como del filial, son negativos.

El panorama de las tres competiciones es crítico. Si bien las dos primeras jornadas de la OK Liga masculina y femenina transcurrieron con normalidad, los problemas empezaron en la tercera en ambos casos, primera para la OK Plata, ya sumergido todo el país en plena segunda ola de la pandemia. Solo este fin de semana, igual que el anterior, son diez los partidos cancelados. En total, son 27 los encuentros aplazados, 9 en la OK Liga masculina, 6 en la femenina y 13 en la OK Plata. En esta categoría, de los 12 encuentros programados para este fin de semana, solo se podrán disputar 6 y el Manlleu, por ejemplo, todavía no ha podido debutar. Otras ligas europeas ya han decidido parar. En Francia la competición se interrumpirá durante las dos próximas semanas. En Suiza el parón durará hasta finales de noviembre, por lo que no se volverá a jugar hasta diciembre. En Italia, con solo dos jornadas disputadas camino de la tercera, todavía no ha habido problemas mientras que en Portugal, el Braga tuvo que cancelar dos de sus compromisos ligueros por varios casos en la plantilla.