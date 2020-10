El Liceo y el Vendrell solicitan a la Federación jugar este fin de semana

Ante situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. El Liceo, de común acuerdo con el Vendrell, ha solicitado a la Federación Española de Patinaje jugar este fin de semana el partido correspondiente a la jornada nueve, previsto para el 24 de noviembre, contra el equipo tarraconense. Ni los verdiblancos ni los del Bajo Penedés jugarán sus encuentros correspondientes a la sexta jornada por los positivos del Palafrugell y el Voltregá, respectivamente, circunstancia que ya provocó que los coruñeses no jugasen el pasado sábado frente a los de Sant Hipòlit. El conjunto de Juan Copa podría acumular tres semanas sin competición, porque oficialmente su próximo duelo no será hasta el 7 de noviembre en Oporto en la primera jornada de la Liga Europea.

Sería una gran desventaja para el Liceo llegar a ese complicado partido de la competición continental después de este parón. Pendiente del permiso federativo, adelantar el partido contra el Vendrell sería una buena solución para los dos equipos, porque así tendrían una fecha libre, la del 24 de noviembre, para recuperar los encuentros pendientes, en el caso de los verdibancos contra Voltregá y Palafrugell. Los dos clubes ya están de acuerdo, aunque todavía les falta por pactar el día, viernes, sábado o domingo, dependiendo también de la disponibilidad del Palacio de los Deportes de Riazor ya que el Leyma tiene partido en casa, contra el Breogán, en principio el sábado.

En OK Liga masculina, son nueve los partidos que han sufrido contratiempos relacionados con la pandemia. El Voltregá es el más afectado, con cuatro jornadas, de seis, aplazadas hasta el momento. En la OK Liga femenina son siete los afectados. Y en la OK Plata suman trece cancelaciones en tres fines de semana. Casi una treintena. El calendario se aprieta con la necesidad de más partidos entre semana. Relativamente sencillo cuando los dos equipos implicados son catalanes pero que se complica cuando hay un viaje de por medio.