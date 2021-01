Asier Villalibre, héroe del Athletic con el gol que mandó a la prórroga la final que ganó el equipo vasco esta noche al Barcelona, considera que la tarjeta roja que vio Leo Messi, precisamente por una agresión al delantero rojiblanco, "ha sido una agresión clara".

Villlalibre fue uno de los grandes protagonistas de la noche al celebrar el título tocando a la trompeta el himno del Athletic para todos sus compañeros, que le hacían coro, sobre el césped.

🎺 ¡¡¡LALA LALALALAAAA ATHHHHLETIC CLUUUBBBB!!!



🔊 ¡¡Sube el volumen!! Asier Villalibre pone la banda sonora con su trompeta a la celebración del @AthleticClub. #Supercopa pic.twitter.com/lQWe1fvCM5 — RFEF (@rfef) 17 de enero de 2021

"Le meto el cuerpo para que no vaya adelante, se ha enfadado y a mí me ha parecido una agresión clara", explicó sobre su acción con Messi, que ve "normal" al producirse en un momento", a punto de acabarse el partido y con derrota, que cree que le "puede pasar" a cualquier jugador.

"Al final es normal, esa impotencia, ese minuto y perdiendo un jugador se puede frustrar, te puede decir levántate que no ha sido nada, pero es normal, cualquiera lo haría pero no pasa nada", dijo un Villalibre que tampoco cree que "tengamos que entrar en polémicas" cuando le apuntaron quejas azulgranas por el número de faltas que hizo el Athletic, dijo que "todos los equipos hacen faltas y la clave es no rendirse".

🔇 Le voy a decir a los de magafonía que quiten la música...



🎺 ¡¡Ya se encarga Asier Villalibre con la trompeta!!#Supercopa pic.twitter.com/TNDggZmYLs — RFEF (@rfef) 17 de enero de 2021

Por lo demás, en el vestuario del Athletic están "muy contentos" y con "una felicidad que desborda". "Hemos venido a por ella y nos hemos merecido esta Copa. No nos hemos rendido en ningún momento y eso es lo más importante, el carácter del equipo que hemos demostrado y nos hemos llevado la victoria", destacó el 'Búfalo' de Gernika.

Respecto a su gol, explicó que "en ese minuto sabemos que tenemos que rematar todo lo que venga. Me ha llegado, he metido el pie y la he metido. Hemos conseguido primero empatar y luego ganar", ha resumido su visión del partido.