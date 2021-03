El Madrid, único representante de La Liga en los cuartos de final de la Champions, ya conoce que su camino hasta la final de Estambul no será un camino de rosas, aunque viendo los equipos del sorteo podría haber sido mucho peor. El rival de los blancos en cuartos de final es un Liverpool que se antoja más complicado que una potencial semifinal, ante Oporto o Chelsea. Antes, entre el doble duelo ante los ingleses, los blancos tienen que jugar ante el Barça en el clásico para decantar hacia dónde va su temporada.

Aunque el equipo inglés está en sus horas más bajas desde que llegó Klopp, sobre todo en una Premier League en la que tiene complicado terminar entre los cuatro primeros, conserva a todas sus figuras, está en dinámica positiva tras un mal inicio de año y tiene capacidad para hacerle daño a un Madrid que también anda lejos de su nivel de excelencia.

El partido de ida se jugará en Madrid, siempre que las restricciones por el coronavirus se relajen y permitan la llegada a España de vuelos desde el Reino Unido. Si las prohibiciones actuales se extienden más allá del 30 de marzo, el equipo blanco tendrá que buscar un emplazamiento alternativo para el primer envite del duelo el 6 o el 7 de abril (como ya le pasó al Atlético en octavos de final). En cualquier caso, el partido de vuelta será en Inglaterra y, entre los dos enfrentamientos europeos ante el Liverpool le espera al equipo de Zidane el clásico ante el Barça, el sábado 10 en Valdebebas.

Si el Madrid sale exitoso del duelo ante los ingleses, en semifinales se enfrentaría al ganador del cruce entre el Oporto y el Chelsea, con claridad la eliminatoria con menos nivel de los cuartos de final.

Y es que por el otro lado del cuadro han caído los tres grandes candidatos al título, además del máximo goleador de la competición: la primera eliminatoria será entre el Bayern de Múnich y el PSG, una reedición de la última final de Champions con los dos equipos a gran nivel. El otro duelo será entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, en la que el equipo de Guardiola se las verá ante Haaland.

Zinédine Zidane, aseguró que el Liverpool, su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones, les planteará una eliminatoria “exigente físicamente”. “No podemos decir que fue un buen ni un mal sorteo. A veces dicen que estamos al borde del precipicio y estamos aquí, en dos competiciones. Será un partido entre dos equipos con muchas Champions”, declaró en rueda de prensa. “Conocemos las dificultades. A este nivel, todos los equipos son muy buenos. Va a ser un partido muy exigente, físicamente te va a exigir más”, añadió.

Sobre la dificultad a estas alturas de la temporada, el preparador francés recordó que “cada año es lo mismo”. “En el tramo final de marzo-abril siempre te estás jugando todo. Yo me fijo en el día a día, es lo que nos anima. El resto es filosofía. Estamos vivos en las dos competiciones y lo que queremos es darlo todo”, señaló, restando importancia al hecho de que vayan a jugar el clásico entre la ida y la vuelta.

Sobre la incógnita de si podrán jugar la ida en casa por la prohibición de entrada en España para los viajeros procedentes del Reino Unido, Zidane se mostró cauto: “No sabemos qué es lo que va a pasar”.

El equipo blanco visita al Celta obligado a ganar para mantener sus opciones en la Liga

El Madrid visita al Celta con el objetivo de dar continuidad a su buen triunfo ante el Atalanta, que le ha valido el pase a cuartos de final de la Champions, y de seguir ofreciendo batalla por el título de Liga, en un duelo donde ya no se admiten errores. El equipo de Zinédine Zidane es el único de los tres de arriba que seguirá jugando entre semana, un hándicap que deberá resolver el técnico francés, bastante limitado por las bajas y la escasa profundidad de la plantilla. Este sábado, en Vigo, la victoria se antoja obligatoria si no quiere dar alas a Barça y Atlético. Los culés juegan fuera ante la Real, pero los colchoneros reciben al Alavés en casa en una jornada propicia para ellos. Sin esa red afronta el conjunto blanco su partido en tierras gallegas, con la intención de seguir alimentando las buenas estadísticas cuando llega el momento de jugarse los títulos. Los blancos suman siete victorias y dos empates en los últimos nueve encuentros, uno de ellos frente al Atleti. La empresa no será sencilla para el 13 veces campeón de Europa, que mantiene las bajas de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, aunque Zidane tendrá disponible a su columna vertebral, incluso recupera a Casemiro, que fue baja por sanción el pasado martes en Liga de Campeones. Ocupará el lugar de Fede Valverde. En la parte ofensiva se le acumulan las dudas al técnico francés.