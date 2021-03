La selección española de fútbol afronta este miércoles en el Estadio de La Cartuja (20.45 horas/TVE) la tercera y última jornada de la primera 'ventana' de la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, una nueva oportunidad para que los de Luis Enrique laven su cara tras dos primeros encuentros espesos ante el rival más débil del Grupo B, la colista Kosovo.

Cuatro meses después, 'la Roja' regresa a Sevilla, escenario del mejor partido de la 'era Luis Enrique'; el 17 de noviembre de 2020, el combinado español hacía naufragar a orillas del Guadalquivir nada menos que a Alemania (6-0), una humillante derrota en Liga de Naciones que, posiblemente, dictaminó el futuro de Joachim Löw lejos de la 'Mannschaft'.

Sin embargo, lejos de aquel brío y efectividad, España ha dejado ver su falta de fluidez en el inicio de su camino hacia Catar, donde las dudas han emergido tras los dos primeros partidos. El jueves en Granada, dejó escapar dos puntos ante Grecia después de adelantarse a la media hora con un tanto de Álvaro Morata; Bakasetas, de penalti, neutralizó el tanto inicial para firmar el empate.

El domingo, solo un tanto de Dani Olmo en el descuento le permitió no volver a tropezar en Tiflis ante Georgia (1-2), todo en un choque en el que el seleccionador nacional revolucionó su once con hasta siete cambios y en el que el cuadro local, espoleado por su público, consiguió marcharse por delante al descanso.

Así, los de Luis Enrique son segundos con 4 puntos en un Grupo B que comanda la Suecia del renacido Zlatan Ibrahimovic, que ha ganado sus dos compromisos hasta el momento. El combinado escandinavo descansa esta jornada, una circunstancia que los españoles pueden aprovechar para auparse momentáneamente al liderato.

El capitán Sergio Ramos, sin minutos en Georgia y que jugó solo la primera parte ante el combinado heleno, parece que regresará al eje de defensa para formar pareja con Íñigo Martínez, también ausente de inicio en Tiflis. Dani Olmo, Canales, Thiago y Marcos Llorente también podrían regresar al once en Sevilla. Mientras la principal novedad podría estar arriba, con el delantero del Villarreal Gerard Moreno, actual máximo goleador español de LaLiga Santander y que no participó en los dos primeros choques por molestias musculares, dando relevo a Morata. La portería parece que seguirá siendo dominio de Unai Simón, aunque no sería extraño que David de Gea tuviese su oportunidad.

Polémica diplomática

Ahora, 'la Roja' afrontará un duelo no exento de polémica, diplomática en este caso, ya que España no reconoce a Kosovo como estado -como Serbia, Rusia y China y a diferencia del resto de la Unión Europea-. En el sorteo de la fase de clasificación, la RFEF se refirió a él como 'territorio de Kosovo', una denominación que suscitó un gran enfado entre la federación y las autoridades kosovares, que amenazaron incluso con no presentarse en Sevilla. A diferencia del estado español, la FIFA ya aceptó a Kosovo como nueva asociación miembro en su Congreso de México de 2016, una decisión que también asumieron COI y UEFA.

La negativa española a reconocer a la república balcánica ya le costó una reprimenda del COI -que llegó a pedir a las federaciones internacionales que no adjudicasen la organización de torneos a España- en 2018, cuando las autoridades locales impidieron la utilización de la bandera y el nombre de Kosovo en el Mundial de karate de Madrid; en 2019, las consecuencias a la falta de reconocimiento fueron peores, con la UEFA retirando a Alcoi y Benidorm la organización de un torneo clasificatorio Sub-17.

De esta manera, la incógnita será saber cómo y de qué manera se mostrarán los símbolos kosovares, como la bandera y el himno, antes del encuentro en La Cartuja; de no permitir exhibirlos, España estaría incumpliendo el protocolo olímpico, por lo que deberá encontrar una solución que contente a todas las partes.

En el terreno deportivo, el combinado dirigido por el suizo Bernard Challandes, que se quedó cerca de clasificarse para la Eurocopa 2020, ocupa la última posición del Grupo B después de no haber conseguido puntuar en su único compromiso hasta el momento; en el estadio Fadil Vokrri de Pristina -donde cuatro días antes golearon en un amistoso a Lituania (4-0)-, cayeron ante Suecia (0-3) y terminaron con uno menos por la expulsión de Bernard Berisha.

El centrocampista del Grozny ruso no podrá integrar este martes en Sevilla un equipo en el que destacan el delantero de la Lazio Vedat Muriqi, máximo goleador histórico del combinado balcánico, o el extremo del Werder Bremen Milot Rashica.

Ficha técnica

Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Sergio Ramos, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Canales; Dani Olmo, Gerard Moreno y Oyarzabal.

Kosovo: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Halimi, Kryeziu; Rashica, Celina, Zeneli; y Muriqi.

Árbitro: Jakob Kehlet (DIN).

Estadio: La Cartuja.

Hora: 20.45/TVE