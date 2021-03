La selección española sub 21 intentará certificar sin apuros esta noche (21.00 horas/Cuatro) su billete para los cuartos de final del Europeo de la categoría que se está disputando en Eslovenia y Hungría, un objetivo que pasa principalmente por no perder ante la República Checa. El equipo de Luis de la Fuente necesita un punto para estar en los cruces del 31 de mayo y espera no fallar ante un combinado checo al que sólo le vale la victoria para aspirar a clasificarse entre los dos primeros del Grupo B.

Tras ganar cómodamente a Eslovenia, España no pudo pasar del empate sin goles ante Italia por lo que no pudo sellar su clasificación, aunque todavía mantiene el derecho de depender de sí misma en una jornada final unificada donde todo lo que sea que los italianos no ganen a Eslovenia sería de ayuda por si se acaba la racha de invicto. La Rojita quiere hacer valer su favoritismo y no esperar favores del otro partido para estar en cuartos de final.