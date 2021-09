El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la esperpéntica carrera del domingo en Bélgica, prepara, en su casa, un nuevo ataque al siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -que lidera el campeonato con tres puntos de ventaja sobre él- en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputa este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

El Mundial, que 'cerró' por vacaciones tras una carrera loca y accidentada en Hungría -en la que el francés Esteban Ocon (Alpine) logró su primer triunfo en F1, Hamilton recuperó el liderato que Verstappen le había arrebatado cinco carreras antes, en Mónaco; y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) acabaron tercero y cuarto- se reanudó el domingo con el esperpento en el que derivó el Gran Premio de Bélgica, bajo el diluvio de Spa-Francorchamps.

La lluvia impidió que se rodara en el legendario circuito de las Árdenas. La carrera, que debía arrancar a las tres de la tarde, no lo hizo hasta las 18:17 (las 16:17 GMT), tras varios aplazamientos y un par de interrupciones. Y se resolvió con dos vueltas detrás del coche de seguridad: para poder hacer una clasificación y repartir la mitad de los puntos; en una prueba en la que fue declarado ganador Verstappen, por delante de los ingleses George Russell (Williams) y Hamilton; que acabaron en ese orden la calificación del sábado.

Verstappen sumó doce puntos y medio, en lugar de 25, y ahora está a tres puntos de los 202,5 con los que lidera Hamilton; que mejora en 89,5 a su compatriota Lando Norris (McLaren), protagonista del accidente -sin mayores consecuencias- en la tercera ronda de la calificación, tras haber marcado los mejores parciales en la Q1 y la Q2; que sigue tercero en la general.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que iba a largar séptimo, chocó en la vuelta de instalación y en condiciones normales no hubiese podido tomar la salida, al romper alerón y suspensión delanteras. Pero con el retraso, le arreglaron el coche y pudo salir a pista desde el 'pit lane'. Para nada: concluyó vigésimo y último. Lo que sirvió para que Sainz avanzase un puesto, acabase décimo -un puesto por delante de Alonso- y sumase medio punto.

Aunque todos admitieron que era imposible rodar, por la ausencia de visibilidad -debido a la enorme cantidad de agua que escupían los neumáticos de lluvia extrema-, a casi nadie le pareció normal que se repartieran puntos. El talentoso piloto madrileño declaró que no se merecía ese medio punto sin correr; el doble campeón mundial asturiano no entendía por qué se repartían puntos -"muchos han tenido las Navidades anticipadas, porque que te den los puntos sin correr es un shock"; 'Mad Max' apuntó que "está bien ganar, pero no así" y Hamilton espera que "al público le devuelvan el dinero".

El fiasco cobró tal dimensión que el francés Jean Todt, presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) planteó abiertamente la posibilidad de una reforma del reglamento de la Fórmula Uno para evitar situaciones tan absurdas como la del Gran Premio de Bélgica. Y anunció que este asunto se añadirá a la agenda de la próxima reunión de la Comisión de F1, el 5 de octubre.

Así que, visto lo visto, todos desean que la categoría reina recupere su normalidad en los Países Bajos, segunda parada del 'tríptico' que se completa el siguiente fin de semana en Monza, sede del Gran Premio de Italia. En Zandvoort, un circuito corto, de 4.259 metros y 14 curvas -10 a la derecha-, en el que es complicado adelantar y al que regresa la F1 36 años después.

Una pista a la que el domingo está previsto dar 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.

El 'ejército naranja'

La de este fin de semana será la trigésima quinta edición del Gran Premio de los Países Bajos, la trigésima primera en el Mundial de F1. El primer ganador fue el Príncipe Bira de Siam, en 1948; y el primero en subir a lo más alto del podio en un Gran Premio de Fórmula Uno disputado en Holanda fue el italiano Giuseppe Farina, en 1952, en la tercera temporada desde que existe la categoría reina.

Zandvoort no acoge un Gran Premio desde 1985, cuando el mítico Niki Lauda firmó -saliendo desde la décima plaza- su vigésima quinta y última victoria en F1, el año de su segunda y definitiva retirada. El genio austriaco ganó por delante del francés Alain Prost y del brasileño Ayrton Senna, que completaron un podio histórico cuyos integrantes suman diez Mundiales.

Ese día, el astro vienés igualó las tres victorias de Jackie Stewart en Zandvoort, donde nadie ha ganado tantas veces (cuatro) como otro escocés, Jim Clark. Y donde este viernes arrancarán los entrenamientos libres, en los que, en seco (nadie quiere oír hablar de lluvia) se rodará con la gama de neumáticos de compuestos más rígidos: los C1 -duros, reconocibles por la raya blanca-, C2 -medios, raya amarilla- y C3 -blandos, roja-.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical; que 'Checo' -quinto en el Mundial (104 puntos), recién renovado con Red Bull y al que persiguió el infortunio durante las tres últimas pruebas- espera que sea la que le "retorne al podio".

El 'ejército naranja' abarrotará Zandvoort para animar a 'Mad Max', que afirmó que "sería increíble volver a ganar en otro circuito local"; tras haberlo hecho este año en Spa, habitualmente copada por la afición neerlandesa; y en las dos carreras de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), propiedad de su escudería.

Sainz, que el miércoles cumplió 27 años y que este curso -con su segunda plaza en Mónaco y la tercera de Hungría- elevó a cuatro su número de podios en F1, espera mantener una progresión que lo sitúa, de momento, en la sexta plaza del certamen, con 83 puntos y medio, 1,5 más que su colega monegasco en la 'Scuderia', Charles Leclerc.

Alonso -undécimo (38) en el curso de su regreso a la F1, tras dos ausente-, que a los 40 sigue asombrando al personal, espera volver a los puntos en los Países Bajos; después de que lo único que sacase en claro en Bélgica fuera convertirse en el segundo piloto de la historia con más carreras disputadas, deshaciendo a su favor el empate que le unía al brasileño Rubens Barrichello. Lleva 323 y sigue a 18 de las que suma el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), de 41; que el miércoles anunció que se retirará al final de esta temporada.