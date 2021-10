El Eibar anunció ayer un principio de acuerdo con Fernando Llorente para que recale esta temporada en el conjunto armero. Llorente, de 36 años y campeón del mundo con la selección española en 2010, llevaba sin equipo desde que el pasado 30 de junio concluyese su etapa en el Udinese, donde había sido cedido por el Nápoles, club que le fichó en el verano de 2019.

De este modo, el delantero vuelve al fútbol español cinco años después de dejar el Sevilla rumbo a la Premier League para jugar en el Swansea y con el objetivo de reforzar a un Eibar que aspira a volver a Primera tras su descenso.

El jugador declaró que llega con “muchísima ilusión” y con ganas de seguir dando lo “mejor” de él. “La fuerza del grupo es el equipo. Vengo con intención de ser uno más y aportar mi granito de arena. Espero estar pronto en mi mejor forma para poder ayudar al Eibar”, explicó el jugador riojano.

Llorente ha estado entrenándose por su cuenta para mantenerse en forma y dijo que llega “con muchas ganas de empezar” y de “aclimatarse lo más rápido al grupo”. “Sé que será fácil y no me costará mucho porque me han dicho que es un grupo maravilloso. Tengo ganas de conocerles a todos y empezar a trabajar cuanto antes", declaró el futbolista riojano,que hace meses pudo regresar al Athletic.