Leo Messi concedió una entrevista a SPORT, diario del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este periódico, dos meses después de su llegada a París. Nos abre las puertas de su casa en exclusiva para abrirnos también las puertas de su corazón. El crack argentino recuerda durante una conversación de media hora su paso por el Barcelona, su recuerdos del Camp Nou, su relación con los compañeros de vestuario, hace referencia a Laporta y sus deseos de futuro. También analiza el PSG, elogia al club francés, expone las posibilidades de ganar la Champions, cómo ha cambiado su día a día, y elucubra lo que supondría para él ganar un séptimo Balón de Oro. Habla de todo y no se esconde nada en esta exclusiva de SPORT.

Le adelantamos ahora esta entrevista que podrán leer en su totalidad en este periódico.

-¿Le gustaría volver al Barça?

-Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo.