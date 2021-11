La maestra es Garbiñe Muguruza. La tenista hispanovenezolana ha conseguido ser la mejor de las ocho tenistas de la temporada que buscaban el premio en Guadalajara (México) al imponerse en la final a la estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 7-5.

Ante Billie Jean King, la tenista estadounidense que da nombre al trofeo fundado por ella misma ha ce 50 años, junto a Chris Evert Lloyd, primera campeona en Boca de Ratón en 1972 y Martina Navratilova que tiene el récord de títulos con ocho coronas, Muguruza, se ha consagrado como campeona de las Akron WTA Finals. Es la primera española que lo consigue desde que hace 28 años Arantxa Sánchez perdió la final con Steffi Graf en Nueva York.

Muguruza ha salido a la pista con la camiseta de la selección de México de futbol que se enfundó cuando ganó a Kontaveit en el último partido de la fase de grupos para clasificarse para semifinales, pero debajo llevaba el mono de trabajo que se ha puesto en todo el torneo y que le ha permitido alcanzar la final. En el primer juego ya ha tenido que ha tenido dos 'break points' presionando el saque de Kontaveit con su resto y mucha agresividad. Buscando siempre el punto ganador. La tenista estonia ha salvado el primer acoso pero en su segundo servicio la estonia ha cedido el 'break' (2-1).

La ventaja no ha podido concretarla Muguruza en el siguiente servicio a pesar de tener un 40-15. Tres errores seguidos por la ansiedad de cerrar el juego la han hecho perder su saque. Kontaveit ha ganado el siguiente en blanco, pero Muguruza no ha dejado de pisar el acelerador y ha vuelto a romper el servicio de la tenista estonia que no encontraba su precisión con el primer servicio, su gran arma.

Ansiedad y lágrimas

Kontaveit ha subido la intensidad de sus golpes para recuperar la situación pero ese riesgo le ha acabado costando un nuevo 'break' y el primer set que Muguruza se ha apuntado con un globo que ni ella había visto que entraba y caía sobre la línea. Un golpe para la estonia que se sentaba en su silla con lágrimas en los ojos. La presión de jugar su primera gran final le estaba pasando factura.

No encontraba Kontaveit la tranquilidad demostrada en todo el torneo para imponer sus golpes. El tenis que la había llevado a conquistar cuatro torneos seguidos para ganarse el último billete a Guadalajara con 32 victorias consecutivas. No se quitaba los nervios pero en el segundo set la ansiedad cambió de bando cuando Muguruza dejó escapar un 'break point' que la habría colocado con 4-2 de ventaja. Kontaviet salvó la situación y eso la impulsó a hacer ella el primer 'break' a su favor, tras 1 hora y 24 minutos de partido, para colocarse con 5-3 y servicio en su poder para igualar el set.

Pero de nuevo esos nervios la traicionaron y Muguruza ya no dejó escapar su gran ocasión para ganar los últimos tres juegos seguidos y el título de maestra cuando Kontaveit disparó su última derecha a la red.