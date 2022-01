Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, consideró que “es difícil explicar” la derrota en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club con “dos goles a balón parado”, una forma de la que han encajado “muchísimos” tantos “este año”, al tiempo que admitió la “decepción” y expresó su seguridad de que el equipo “se levantará”.

“Queríamos ganar la Supercopa, pero no hemos hecho suficiente. Deseo toda la suerte del mundo al Athletic, han ganado y se merecen estar ahí. No hemos hecho un partido bueno. Ese no era el plan. El plan era presionar más y tener más el balón. Todo el equipo está decepcionado. Es un momento difícil, pero van a llegar otros partidos. Hay que levantarse. Cabeza arriba, corregir los errores y mejorar muchísimo”, valoró en declaraciones a Movistar.