En la reunión de los clubes de Primera RFEF celebrada este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas se acordó por votación mantener el horario unificado solo para las últimas dos jornadas, y no para las cuatro últimas, como proponían algunos equipos. El Valladolid Promesas, a domicilio, y Unionistas, en Riazor, serán los dos últimos rivales del Deportivo en el campeonato regular.

Además, la reunión sirvió para aclarar qué pasará con las vacantes que puedan quedar libres en la categoría por causas no deportivas. Sobre este asunto, los asistentes votaron que esas plazas serán ocupadas por equipos de Primera RFEF que puedan ser repescados, teniendo en cuenta la clasificación final y la existencia de dos grupos. Es decir, si algún equipo baja por motivos no deportivos su vacante la cubrirá otro club de Primera RFEF y no de una categoría inferior.

Por otra parte, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, garantizó a los clubes que recibirán el dinero de los derechos de TV de la próxima temporada. En este sentido, se intentará pactar un calendario de pagos con Fuchs Sports.

En lo que no se profundizó en la reunión celebrada este lunes, puesto que no estaba en el orden del día, es en la situación de los equipos que se asociaron: DUX, Rayo Majadahonda, Sanse, Real Unión, Linares y Linense, aunque sí se hizo referencia a ello pero sin concretar si el presidente del organismo federativo sigue con la idea de sancionarlos. Lo que está claro es que ellos siguen adelante y reiteraron que no van contra los intereses de la RFEF, además de recordar el derecho de asociacionismo que existe.